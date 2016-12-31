〈南部〉台糖重劃區修路 未公告未交管
2016-12-31
〔記者王俊忠／台南報導〕南市東區台糖農場重劃區的生產路、崇德路口，昨天翻修路面，由於包商未提前公告施工與管制交通，附近店家已進貨，卻無生意可做，批評包商太離譜，要求賠償；里長也說，交通一度塞車、大打結，包商對於里長有關工程的建言更是置若罔聞，難怪民眾怨聲載道！
東智里長陳素芳指出，市府地政局負責的台糖農場土地重劃工程，先前生產路拓寬拖了好久，最近才通車，居民深受其苦；沒想到，昨天生產路與崇德路口的柏油路面翻修工程，包商便宜行事，再度引來民怨。
她表示，包商未事先公告通知居民，昨天封路後，生產路沿線店家無法做生意；一位賣牛肉的張姓攤商痛批包商很離譜，害他進貨卻沒生意可做，要求包商賠償。此外，包商從昨天上午八點起施工，當時還沒封路，使得生產路、長東街口嚴重塞車，交通大打結，直到十點許，包商才在生產路、長東街口擺設阻隔設施封路。
包商辯稱，施工前有通知地方派出所與市立醫院，是昨天上午九點開始施工，九點多封路。又被里長打臉說，包商沒貼施工公告向沿線居民說明，居民怎會知道？
地政局開發工程科長邱榮杰表示，路面翻修工程一天即可完成，會請包商與店家協調賠償問題，並開放一車道，請義交協助指揮，供車輛通行。
陳素芳還批評包商先前把生產路一處燈座設在慢車道上，對機車騎士造成危險，她反映很久，包商一直不理會，令她氣結。地政局承辦單位承諾，會要求包商把燈座遷到人行道。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
元旦迎曙光 往南看日出機率高
每年元旦台東沿岸從北到南都有迎曙光人潮，天公總是不作美，太麻里曙光園區已連十六槓未見日出，台東氣象站代理主任林榮仁表示，受到副熱帶高壓靠近影響，元旦氣溫回升，水氣偏少，往南看到日出的機率越高，也就是太…
網友回應
熱門新聞
- 桃園茶行3人陳屍 1人離屋卻又重返鬼門關
- 5綠委競爭高雄市長 陳其邁領先
- 新北屠宰場 12隻土雞染禽
- 鄧養天暫停鍵 努力不間斷
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Minister ‘optimistic’ after airport MRT line review
- 生技發展 增訂利益迴避條款
- 一次性蛋材 蛋農批添成本造垃圾
- 霍恩極地探險 退休創舉
- 避暑別墅化身間諜窩 美下令關閉
- 房屋稅槓上張金鶚 柯P：他不該在下台前大調漲
- 桃園離奇命案 死者蔡東益曾天價標下特等茶
- 《廢清法》修正案//解決垃圾大戰 焚化爐優先處理一般廢棄物
- 特偵組熄燈 顏大和：依依不捨
- 歲末迎新年 家具特賣品味不折扣
- 視導陸軍六○一旅 蔡：肯定國軍捍衛國家能力
- 證券行情表、證券表格
- 日台交流協會明正名》本土社團：應順勢全面正名台灣
- 鴻夏聯軍抗三星 2837億中國蓋面板廠
- 澎恰恰跨年最難忘 歌唱一半開始倒數
- 下屆黨主席誰接捧 王金平：吳敦義是最好人選
- 小愛明台北披嫁紗 江宏傑の主場秀
- 諷金溥聰下流胚 馮光遠判罰5千元定讞
- 悠遊卡+會員卡 百貨美食逼一下─比漾廣場全台新創舉 打造特色購物平台吸客
- 「董事長」趕3場 邀九天同台
- 五月天下雨也復刻 伴石頭重現求婚曲
- 跨年元旦趴趴走 嚴防腸病毒、流感
- 歐股上揚 3大指數年線收紅
- 欠稅逾千萬大戶 追到2022年
- 自由廣場》一中只有被婊的份
- 罕病生21歲才讀完高一 靠自學錄取清大
- 驛動的一年！ 2016年棒球10錄
- 蔡出訪過境美國…是否晤川普團隊引關注
- 台灣強基金會邀請賽》詹世昌無柏忌 獨佔鰲頭
- 輕輕一瞬 沙漏
- 年金改革腹案 公教所得替代率降到60％至70％
- 社論》大人錯在哪裡？
- 《健康充電站》疾病治療講座
- 《廢清法》修正案//爐渣污染太猖狂…修法重罰假產品、真廢棄
- 搶畫強推越勞 致重傷賠160萬
- Selina新年許願 杏鮑菇變金針菇
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉台糖重劃區修路 未公告未交管
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分