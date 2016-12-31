〈南部〉台糖重劃區修路 未公告未交管

2016-12-31

〔記者王俊忠／台南報導〕南市東區台糖農場重劃區的生產路、崇德路口，昨天翻修路面，由於包商未提前公告施工與管制交通，附近店家已進貨，卻無生意可做，批評包商太離譜，要求賠償；里長也說，交通一度塞車、大打結，包商對於里長有關工程的建言更是置若罔聞，難怪民眾怨聲載道！

東智里長陳素芳指出，市府地政局負責的台糖農場土地重劃工程，先前生產路拓寬拖了好久，最近才通車，居民深受其苦；沒想到，昨天生產路與崇德路口的柏油路面翻修工程，包商便宜行事，再度引來民怨。

她表示，包商未事先公告通知居民，昨天封路後，生產路沿線店家無法做生意；一位賣牛肉的張姓攤商痛批包商很離譜，害他進貨卻沒生意可做，要求包商賠償。此外，包商從昨天上午八點起施工，當時還沒封路，使得生產路、長東街口嚴重塞車，交通大打結，直到十點許，包商才在生產路、長東街口擺設阻隔設施封路。

包商辯稱，施工前有通知地方派出所與市立醫院，是昨天上午九點開始施工，九點多封路。又被里長打臉說，包商沒貼施工公告向沿線居民說明，居民怎會知道？

地政局開發工程科長邱榮杰表示，路面翻修工程一天即可完成，會請包商與店家協調賠償問題，並開放一車道，請義交協助指揮，供車輛通行。

陳素芳還批評包商先前把生產路一處燈座設在慢車道上，對機車騎士造成危險，她反映很久，包商一直不理會，令她氣結。地政局承辦單位承諾，會要求包商把燈座遷到人行道。