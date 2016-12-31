| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
葡萄王改標案 董座曾盛麟200萬元交保 揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉台糖重劃區修路 未公告未交管

2016-12-31

〔記者王俊忠／台南報導〕南市東區台糖農場重劃區的生產路、崇德路口，昨天翻修路面，由於包商未提前公告施工與管制交通，附近店家已進貨，卻無生意可做，批評包商太離譜，要求賠償；里長也說，交通一度塞車、大打結，包商對於里長有關工程的建言更是置若罔聞，難怪民眾怨聲載道！

東智里長陳素芳指出，市府地政局負責的台糖農場土地重劃工程，先前生產路拓寬拖了好久，最近才通車，居民深受其苦；沒想到，昨天生產路與崇德路口的柏油路面翻修工程，包商便宜行事，再度引來民怨。

她表示，包商未事先公告通知居民，昨天封路後，生產路沿線店家無法做生意；一位賣牛肉的張姓攤商痛批包商很離譜，害他進貨卻沒生意可做，要求包商賠償。此外，包商從昨天上午八點起施工，當時還沒封路，使得生產路、長東街口嚴重塞車，交通大打結，直到十點許，包商才在生產路、長東街口擺設阻隔設施封路。

包商辯稱，施工前有通知地方派出所與市立醫院，是昨天上午九點開始施工，九點多封路。又被里長打臉說，包商沒貼施工公告向沿線居民說明，居民怎會知道？

地政局開發工程科長邱榮杰表示，路面翻修工程一天即可完成，會請包商與店家協調賠償問題，並開放一車道，請義交協助指揮，供車輛通行。

陳素芳還批評包商先前把生產路一處燈座設在慢車道上，對機車騎士造成危險，她反映很久，包商一直不理會，令她氣結。地政局承辦單位承諾，會要求包商把燈座遷到人行道。

廣告
  • 東智里長陳素芳（右一）指東區生產路與崇德路口路面翻修工程未事先公告，居民怨聲載道。（記者王俊忠攝）

    東智里長陳素芳（右一）指東區生產路與崇德路口路面翻修工程未事先公告，居民怨聲載道。（記者王俊忠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
元旦迎曙光 往南看日出機率高

每年元旦台東沿岸從北到南都有迎曙光人潮，天公總是不作美，太麻里曙光園區已連十六槓未見日出，台東氣象站代理主任林榮仁表示，受到副熱帶高壓靠近影響，元旦氣溫回升，水氣偏少，往南看到日出的機率越高，也就是太…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
- 迎接2017！好友派對輕鬆辦！
❉歡聚一堂沙拉盤
❉人見人愛開胃菜
❉Party點心150道
❉Happy飲品31款
轉寄

標題：〈南部〉台糖重劃區修路 未公告未交管


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月31日‧星期六‧丙申年臘月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.