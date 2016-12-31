〈南部〉5年來首豐收 將軍洋香瓜農會保證甜

2016-12-31

〔記者楊金城／將軍報導〕將軍區栽種八十公頃洋香瓜，目前正值產季，今年是瓜農五年來第一次收成還不錯，質量均佳，其中有「身分證」和食品安全把關的將軍區農會「紅將軍」品牌洋香瓜，農會敢掛保證，甜度一定有十四度，在市場異軍突起。

將軍陳姓瓜農說，洋香瓜近年受到天候、病蟲害影響，近五年來產量不佳，能不賠錢就算很好了；今年颱風過後，病蟲害減少，洋香瓜受損不多，復耕後生長良好，喜見五年來第一次有不錯的產量。

「將軍洋香瓜因在鹽份地帶栽種，品質不錯，去年在台北批發市場拍賣過一公斤近二百元高價」，將軍區農會推廣部主任林彥良說，可惜沒有產量，今年終於等到好收成，目前一公斤拍賣價約八十元。

將軍農會看好將軍洋香瓜的市場銷路，也推出「紅將軍」品牌洋香瓜，總幹事吳明成說，每顆洋香瓜的甜度及重量都經過精挑細選，並通過生化檢驗安全合格，且標示生產瓜農及採收日期，品質有保證。

將軍區洋香瓜產地主要在玉山、廣山、西和三里，洋香瓜都住在隧道式「帳篷內」，獲得農民細心照顧，本身也種植洋香瓜的林彥良說，今年一分地約可生產二公噸洋香瓜。

吳明成說，「紅將軍」品牌洋香瓜來自十位農民的供果園，二粒裝六百五十元、六粒裝一千四百元（含運費，價格並隨拍賣價波動），銷路不錯，桃園區農會就向將軍農會訂購一百多箱「紅將軍」洋香瓜，提高瓜農收益。