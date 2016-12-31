〈南部〉七股六孔管理站 送別今年最後一道夕陽
2016-12-31
〔記者楊金城／北門報導〕台灣本島極西點在七股國聖港燈塔，雲嘉南濱海國家風景區管理處、台江國家公園管理處今天下午分別在北門井仔腳、七股六孔管理站舉辦送夕陽活動，落日時間下午五點廿五分，告別二○一六年台灣本島最後一道夕陽、迎接二○一七年。
雲管處第五年舉辦的北門井仔腳送夕陽活動，是台南跨年三部曲的首部曲，台江管理處在七股六孔管理站舉辦「來台江七股歡送二○一六台灣本島最後一道夕陽」，是第二年舉辦，學甲分局今天下午二點到晚上七點在北門井仔腳南十線及南十五線等周邊道路有交通管制，遊客要注意。
北門井仔腳送夕陽，今年特別推出鹽繪金雞，限額一百位遊客現場報名，使用多達一千二百台斤繽紛彩鹽，在鹽田打造獨一無二的金雞，還有專屬井仔腳的特色郵筒，遊客可在今天寄出限定版、蓋上特色郵戳的明信片給自己或親友祈福。
七股六孔管理站送夕陽活動，今天下午二點登場，有「禪繞話七股」二○一七桌曆DIY、「寄給未來自己」明信片及七股區六所小學特色社團表演活動。
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