〈南部〉台江大殿跨年音樂會 神氣十足

2016-12-31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台江大殿跨年音樂會最神氣！安南區古稱台江，大廟自古即是在地學習、社會參與、文化藝術中心，海尾朝皇宮、社大台江分校為振興大廟做為傳統社區共同體，創新大廟現代子弟樂，營造音樂社區，推動一村一廟一樂團運動，今天晚上八點半，邀集兩百位大廟國樂手，齊聚海尾朝皇宮大廟囗，首創「台江大殿跨年音樂會」，可說是全國最神氣的「跨年音樂會」，歡迎大家一起來海尾朝皇宮，陪著台江拓墾守護神「大道公」一起聽音樂，倒數計時，迎接二○一七年，以音樂力量祈福，讓神明來祝福市民新年平安。