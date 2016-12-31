〈南部〉跨年三部曲 交通資訊看這裡

2016-12-31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南跨年三部曲來了，今天下午首部曲︱北門井仔腳送夕陽先登場、二部曲再到高鐵台南站前廣場跨年晚會、三部曲為明年元月一日左鎮二寮迎曙光活動及虎頭埤元旦健行活動，都有交通管制與疏導措施，請民眾注意，以免人車壅塞，「逗陣」變「陷陣」！

井仔腳送夕陽 停車再轉接駁

交通局表示，北門井仔腳送夕陽今天下午二時開始周邊道路交通管制，雲嘉南濱海國家風景區管理處規劃「北門↑↓井仔腳」往返接駁車，車輛停放於北門遊客中心停車場，再搭乘接駁專車。

高鐵站前跨年 開車留意動線

高鐵台南站前跨年晚會周邊停車規劃汽車與機車各五千七百多格，自行開車民眾進場動線，由台八十六線大潭交流道↓中正南路左轉↓歸仁八路↓公、民營停車場或於歸仁大道以東路邊停車。

若是國道一號仁德交流道下↓仁德中山路往東↓歸仁大道左轉↓歸仁七路↓歸仁大道以東路邊停車。

交通局提醒，高鐵免費接駁車前往會場，市府線雙向往返一百三十四班，最末班發車時間為晚上十點五十五分；奇美線雙向往返共一百一十班，最末班發車時間為晚上十點三十分；散場亦有高鐵免費接駁車，彈性發車，坐滿即發車（至疏散完最後一名乘為客止）。

西拉雅二寮迎曙光 憑票入場

至於左鎮西拉雅二寮迎曙光，由西拉雅國家風景區管理處主辦，管制時段為明年一月一日零時至十時；管制路段為南市新化區、龍崎區、左鎮區南一六八線區道（台十九甲省道至南一七一區道），含禁止路邊停車，禁止任何車輛進入。

位於虎頭埤風景區北側停車場對面的虎踞營區（入口位於中興路上），將提供約五百個汽車格與四百個機車格，該區停車場開放時間至元旦當天早上九點。

迎曙光活動採「憑票入場」管制，民眾須持票進入虎踞營區接駁，或持票步行進入現場，若無入場票券，將無法進場。