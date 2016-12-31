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〈南部〉文青搶進 史博館、電影館改制

2016-12-31

〔記者黃佳琳／高雄報導〕全台第一個由地方政府成立的行政法人「高雄市專業文化機構」，明年元旦將正式掛牌營運，首波改制歷史博物館及電影館為法人機構，高美館則在高市議會附帶決議下，列入第二階段改制的館所。

高市府表示，改制為行政法人後，未來能突破經費與人員進用的困境，並引進企業管理精神，為文化行政組織樹立重要里程碑。

高雄市副市長史哲表示，「高雄市專業文化機構」掛牌後，直接影響的層面，簡單來說，就是高雄的「文青們」終於能找到好工作了。過去在政府體制下，高美三館的公務人員進用，都得透過國家考試才能進入公務體系，隨著全球化發展，世界各國都在搶人才，但好的人才需要相對優越的薪資條件，才有機會吸引他們目光。

明年元旦掛牌上路的歷史博物館及電影館，目前已吸引四百多位高雄「文青們」投遞履歷求職；史哲指出，過去文史類的專業人士，除了往學術界發展外，很難在公務體系找到出路，但高美三館改制為行政法人後，未來館舍營運來自租金、門票、商品、民間贊助等自籌收入，各館能依各自的專業需求，徵聘專業人士，走出公部門框架，讓高雄的藝文更專業且多元。

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  • 史博館明年元旦改制。（記者黃佳琳攝）

    史博館明年元旦改制。（記者黃佳琳攝）

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