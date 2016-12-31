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〈南部〉《觀察筆記》川流不息

2016-12-31

天空裡有條時間的河流。

看見這一年最後一天夕陽餘暉演繹著風雲變幻，終於知道四季容顏之所以成妝，春耕夏耘秋收冬藏的大地奧秘，原來有一條河流在空氣中流動。

寒寒的味道在鼻腔裡凍凍，冬天特有的空氣，年尾的時候分外濃郁，固定會來的，乘著冷氣團南下亞熱帶的海島，彷彿候鳥般的準時。

從北方來的空氣，是在時間長河裡揚帆經西伯利亞翻山越嶺渡長海，抵達南國，在最後的歲暮一心要凝結時間，冰住剔透的光陰，看一看箇中的線條、角度是如何銳利，怎麼可以摧殘人生若此。

千年前的陳子昂在登幽州台時也是這般的情懷吧？不然怎感於「前無古人，後無來者，念天地悠悠獨愴然而淚下」，他的苦聲，歷久不衰，在每個守候跨年的倒數都可領受他蒼茫有勁的不捨。

空間孤寂感創造永恆，他的生命就凝結在詩成一瞬，漂流時間長河，一路高歌，在歲末渡口停泊呼喚共鳴。

今夜，看見這條河奔騰掠過，衝向雲霄河漢！（資深記者黃明裕）

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