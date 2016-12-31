〈南部〉漲一倍 蜜棗拍賣價每公斤560元

2016-12-31

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄蜜棗揚名國際，經濟產值最高可達九億元，市長陳菊送給棗農進口日本大禮，昨拍賣價每公斤達五百六十元，創下歷年同期新高價，隨著農曆過年即將到來，成為年節送禮好貨，有機會破天價。

高雄蜜棗面積占全國四成，產量及面積是全國第一，農業局多次進軍國際食品展獲好評，成功外銷加拿大、新加坡等七個國家，更輔導蜜棗加工每年六十多公噸，並通過清真認證打入清真市場，經濟產值最高可達九億元。

卡關七年 蜜棗銷日終達陣

由於蜜棗對日貿易談判卡關七年，陳菊多次領軍參加日本國際食品展，拜會日本國會議員及官員，表達希望開放蜜棗輸日獲同意，日本去年派檢疫官到高雄阿蓮區，了解台灣蜜棗種植及栽培管理情況，經過市府四年來努力，日本終於開放蜜棗進口，目前有三家貿易商正在洽談中。

高雄蜜棗今年因三個颱風襲台，造成產季延後一個月，整體產量只剩下一半，過年前只有去年同期三成，物以稀為貴，昨批發市場拍賣價每公斤達五百六十元，比過去每公斤二百多元，價格上漲約一倍，創下歷年同期新高。

尤其高雄蜜棗品質好，主打禮盒宅配市場，國內還沒上市，早已掀起預購潮，明年一月中旬過後盛產，剛好遇到農曆過年，價格可望創新高。