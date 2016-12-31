| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
葡萄王改標案 董座曾盛麟200萬元交保 揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉人與樹的歲月之歌 帶領漫遊屏東老樹

2016-12-31

〔記者邱芷柔／屏東報導〕鄰近屏東火車站的勝利崇仁文化園區擁有全國罕見的獨棟氣派日式官舍與老樹群落，每棵老樹底下都藏著精彩的故事，屏東縣政府邀請了林木專家林雅文、傅炳山等人調查園區內樹種，再委託作家郭漢辰書寫，希望透過《人與樹的歲月之歌》，帶民眾漫遊老樹。

縣政府文化處表示，從屏東火車站下車後，沿中山路直走，約五分鐘就能到達陪伴孫立人將軍沉思的老樟樹，接下來走到康定街，就能看見在熱帶屏東茁壯成翠綠身姿的松樹、婚紗熱點大樟樹、程龍光將軍教導子女「分享」真義的錫蘭橄欖等，另外還有青島街上將軍們種下不同樹種的故事，勝義巷、永勝巷、成都街等巷弄的老樹，見證了時代的悲歡欣喜，規劃成漫遊小旅行。

「我還記得這棵樹下養著孫立人將軍帶來的大象呢！」回憶眷村老樹底下情景的呼光冀說，他三、四歲的時候就在這棵大樹下玩耍，摸著孫立人將軍從緬甸帶回來的大象，當時情景歷歷在目，除了透過書本寫下現代人對這群老樹的情感，也期待大家實地走訪，感受他們在樹下發生的趣事與感動。

廣告
  • 屏東勝利崇仁文化園區內的老樹群落藏著精彩的故事，屏東縣政府希望透過《人與樹的歲月之歌》，帶民眾漫遊老樹。（記者邱芷柔攝）

    屏東勝利崇仁文化園區內的老樹群落藏著精彩的故事，屏東縣政府希望透過《人與樹的歲月之歌》，帶民眾漫遊老樹。（記者邱芷柔攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
元旦迎曙光 往南看日出機率高

每年元旦台東沿岸從北到南都有迎曙光人潮，天公總是不作美，太麻里曙光園區已連十六槓未見日出，台東氣象站代理主任林榮仁表示，受到副熱帶高壓靠近影響，元旦氣溫回升，水氣偏少，往南看到日出的機率越高，也就是太…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
- 迎接2017！好友派對輕鬆辦！
❉歡聚一堂沙拉盤
❉人見人愛開胃菜
❉Party點心150道
❉Happy飲品31款
轉寄

標題：〈南部〉人與樹的歲月之歌 帶領漫遊屏東老樹


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月31日‧星期六‧丙申年臘月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.