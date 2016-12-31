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〈南部〉外地機車登琉球 元旦起驗排氣

2016-12-31

〔記者陳彥廷／琉球報導〕離島琉球鄉觀光業蓬勃發展，遊客、居民習慣以機車代步，但從明年元旦起，機車要登島，將多一項檢驗措施，燃油機車若未定期排氣檢驗或未合格將逕行開罰，縣府表示，此舉是為後年全面禁止非在籍燃油機車登島而暖身。

中央與屏東縣政府為打造小琉球成「低碳旅遊島」，鼓勵當地居民淘汰二行程機車並新購電動機車，補助金高達四萬八千元，全島電動機車數量已達七百八十部，比去年增加逾兩倍，目前島上還有一萬一千部燃油機車，二行程機車約佔了一千部。

屏東縣環保局表示，琉球鄉為空品淨區，明年起，島上燃油機車必須完成年度排氣定期檢驗並合格才能使用，同時禁止非設籍小琉球且未定檢合格的燃油機車登島，將不定時安排人員現場稽查，違者將逕行開罰二千元。

環保局長魯台營說，為提高琉球鄉的觀光及空氣品質，未來將逐步推廣至全鄉皆為電動機車的完全無碳島。

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  • 遊客也會透過船運，將自己的機車運上島。（記者陳彥廷攝）

    遊客也會透過船運，將自己的機車運上島。（記者陳彥廷攝）

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