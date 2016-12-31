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〈南部〉荖葉園黑網垃圾 回收再延3個月

2016-12-31

〔記者陳賢義／台東報導〕七月尼伯特颱風來襲，造成大知本地區荖葉園幾乎全倒，農民血本無歸，還得花費大筆錢整地，台東市公所災後伸援，無償回收荖葉園殘破黑網與建材，垃圾掩埋場堆成山，總重達一萬兩千噸，公所雖礙於財力有限，分類經費至今沒著落，但考量部分農地尚未完成整地，因此回收期限再延三個月，呼籲農民加速，以免逾期加重額外負擔。

「好不容易借貸整地，垃圾場免費回收大門就將關閉」鍾姓農民無奈的說，尼伯特颱風的強風豪雨，不但吹掀了他家的鐵皮屋頂，隔日前往荖葉園巡視，更是心在淌血，整片農園被夷為平地，水管斷裂、鋼索扭曲、黑網飛散，多年來的辛勞全化為烏有。

由於荖葉非輔導農作，農災補助根本不成比例，公所雖釋出善意，無償協助清理毀損，但整地花費不斐，只能設法借貸，好不易籌到錢，但這項福利期限卻只到年低，倘若恢復以往收費，一公斤就要四塊錢，負擔加劇。

市公所清潔隊長劉志豪表示，公所考量部分農民尚未完成整地，已將限期延長到明年三月底；另自元旦開始，載送災損農材需先行至公所申辦農災證明的規定，也將研擬另套更便民的控管措施，提醒農友加快整地，展延期限到就得恢復原有的廢棄物收費標準。

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  • 垃圾掩埋場殘破荖葉黑網堆成山。（記者陳賢義攝）

    垃圾掩埋場殘破荖葉黑網堆成山。（記者陳賢義攝）

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