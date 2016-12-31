〈南部〉荖葉園黑網垃圾 回收再延3個月
2016-12-31
〔記者陳賢義／台東報導〕七月尼伯特颱風來襲，造成大知本地區荖葉園幾乎全倒，農民血本無歸，還得花費大筆錢整地，台東市公所災後伸援，無償回收荖葉園殘破黑網與建材，垃圾掩埋場堆成山，總重達一萬兩千噸，公所雖礙於財力有限，分類經費至今沒著落，但考量部分農地尚未完成整地，因此回收期限再延三個月，呼籲農民加速，以免逾期加重額外負擔。
「好不容易借貸整地，垃圾場免費回收大門就將關閉」鍾姓農民無奈的說，尼伯特颱風的強風豪雨，不但吹掀了他家的鐵皮屋頂，隔日前往荖葉園巡視，更是心在淌血，整片農園被夷為平地，水管斷裂、鋼索扭曲、黑網飛散，多年來的辛勞全化為烏有。
由於荖葉非輔導農作，農災補助根本不成比例，公所雖釋出善意，無償協助清理毀損，但整地花費不斐，只能設法借貸，好不易籌到錢，但這項福利期限卻只到年低，倘若恢復以往收費，一公斤就要四塊錢，負擔加劇。
市公所清潔隊長劉志豪表示，公所考量部分農民尚未完成整地，已將限期延長到明年三月底；另自元旦開始，載送災損農材需先行至公所申辦農災證明的規定，也將研擬另套更便民的控管措施，提醒農友加快整地，展延期限到就得恢復原有的廢棄物收費標準。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
元旦迎曙光 往南看日出機率高
每年元旦台東沿岸從北到南都有迎曙光人潮，天公總是不作美，太麻里曙光園區已連十六槓未見日出，台東氣象站代理主任林榮仁表示，受到副熱帶高壓靠近影響，元旦氣溫回升，水氣偏少，往南看到日出的機率越高，也就是太…
網友回應
熱門新聞
- 桃園茶行3人陳屍 1人離屋卻又重返鬼門關
- 5綠委競爭高雄市長 陳其邁領先
- 新北屠宰場 12隻土雞染禽
- 鄧養天暫停鍵 努力不間斷
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Minister ‘optimistic’ after airport MRT line review
- 生技發展 增訂利益迴避條款
- 一次性蛋材 蛋農批添成本造垃圾
- 霍恩極地探險 退休創舉
- 避暑別墅化身間諜窩 美下令關閉
- 房屋稅槓上張金鶚 柯P：他不該在下台前大調漲
- 桃園離奇命案 死者蔡東益曾天價標下特等茶
- 《廢清法》修正案//解決垃圾大戰 焚化爐優先處理一般廢棄物
- 特偵組熄燈 顏大和：依依不捨
- 歲末迎新年 家具特賣品味不折扣
- 視導陸軍六○一旅 蔡：肯定國軍捍衛國家能力
- 證券行情表、證券表格
- 日台交流協會明正名》本土社團：應順勢全面正名台灣
- 鴻夏聯軍抗三星 2837億中國蓋面板廠
- 澎恰恰跨年最難忘 歌唱一半開始倒數
- 下屆黨主席誰接捧 王金平：吳敦義是最好人選
- 小愛明台北披嫁紗 江宏傑の主場秀
- 諷金溥聰下流胚 馮光遠判罰5千元定讞
- 悠遊卡+會員卡 百貨美食逼一下─比漾廣場全台新創舉 打造特色購物平台吸客
- 「董事長」趕3場 邀九天同台
- 五月天下雨也復刻 伴石頭重現求婚曲
- 跨年元旦趴趴走 嚴防腸病毒、流感
- 歐股上揚 3大指數年線收紅
- 欠稅逾千萬大戶 追到2022年
- 自由廣場》一中只有被婊的份
- 罕病生21歲才讀完高一 靠自學錄取清大
- 驛動的一年！ 2016年棒球10錄
- 蔡出訪過境美國…是否晤川普團隊引關注
- 台灣強基金會邀請賽》詹世昌無柏忌 獨佔鰲頭
- 輕輕一瞬 沙漏
- 年金改革腹案 公教所得替代率降到60％至70％
- 社論》大人錯在哪裡？
- 《健康充電站》疾病治療講座
- 《廢清法》修正案//爐渣污染太猖狂…修法重罰假產品、真廢棄
- 搶畫強推越勞 致重傷賠160萬
- Selina新年許願 杏鮑菇變金針菇
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉荖葉園黑網垃圾 回收再延3個月
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分