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〈南部〉元旦迎曙光 往南看日出機率高

2016-12-31

〔記者王秀亭／台東報導〕每年元旦台東沿岸從北到南都有迎曙光人潮，天公總是不作美，太麻里曙光園區已連十六槓未見日出，台東氣象站代理主任林榮仁表示，受到副熱帶高壓靠近影響，元旦氣溫回升，水氣偏少，往南看到日出的機率越高，也就是太麻里比成功三仙台更有機會。

一般民眾認為曙光是太陽躍出海平面的那一刻，林榮仁說，太陽躍出海平面的剎那稱為「日出」，還未日出前，光線從海平面射出的第一道光才是「曙光」，兩者通常相差約半小時，以太麻里為例，今年曙光約在清晨六時十分，日出時間則為六時三十六分。

台東各地元旦日出多年連槓，林榮仁解釋，台東在冬季清晨吹東風機會高，從海面帶來豐富水氣，海面雲層增厚是主因，但今年副熱帶高壓靠近，水氣減少，看到日出機率大增，太麻里曙光園區的機率約六到七成，不過，大環境的天候有機會，屆時仍會受到區域天氣的影響，也就是日出前突然飄來一大片雲，仍舊沒有機會看到日出。

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元旦迎曙光 往南看日出機率高

每年元旦台東沿岸從北到南都有迎曙光人潮，天公總是不作美，太麻里曙光園區已連十六槓未見日出，台東氣象站代理主任林榮仁表示，受到副熱帶高壓靠近影響，元旦氣溫回升，水氣偏少，往南看到日出的機率越高，也就是太…

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