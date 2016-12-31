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〈南部〉台東原民文創聚落啟用 副總統祝賀

2016-12-31

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣原住民族文化創業產業聚落昨天啟用，副總統陳建仁表示，這是台灣五大文化創意產業園區，首座以原住民族為主題的園區，希望成為年輕一代回流返鄉，傳承文化、也能追夢的平台。

台東縣文創產業園區位在台東市鐵花路底，由原民會補助二．五億元，去年六月開始興建，今年十月完成驗收，昨天由陳建仁、縣長黃健庭、立委劉櫂豪及陳瑩、議長饒慶鈴、台東市長張國洲一起揭牌啟用。

黃健庭指出，台東縣原住民比例最高、人數最多，也最有才華，希望這個的文創基地能幫助落實原民才華與創意，製成作品後再行銷出去，幫助在地族人生計。

黃健庭進一步說，聚落基地分為創作研習區及商品展售區兩區，並由謝聖華、莊志豪、高綵霜、潘子甦和野愛‧巴杜納洞等工藝家及布拉瑞揚舞團BDC進駐，另設有最新的電腦織布機、電腦刺繡機、直噴印刷機等，就是希望能降低原住民文創的成本，打造更多優質產品。

副總統陳建仁表示，原住民族多元豐富的文化內涵，是台灣重要的寶貝，發展部落產業是總統原住民族政策重要的一環，希望在台東提供良好的創作環境，引導青年回流，除傳承老人的智慧、促進在地的創業與就業，也能為部落產業發展盡一分心力。

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  • 台東縣原住民族文化創業產業聚落昨天啟用。（記者張存薇攝）

    台東縣原住民族文化創業產業聚落昨天啟用。（記者張存薇攝）

  • 立委陳瑩（右一起）、縣長黃健庭、副總統陳建仁、立委劉櫂豪參觀台東縣原住民族文化創業產業聚落。（記者張存薇攝）

    立委陳瑩（右一起）、縣長黃健庭、副總統陳建仁、立委劉櫂豪參觀台東縣原住民族文化創業產業聚落。（記者張存薇攝）

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