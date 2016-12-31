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〈南部〉台東焚化廠修繕評估出爐 下月開公聽會

2016-12-31

彙整意見送議會決定整修否

〔記者王秀亭／台東報導〕台東焚化廠修繕暨委外營管可行性評估出爐，縣環保局表示，整建更新費用為三億四千八百六十萬元，預估可為台東降低一半的垃圾處理成本，焚燒量不足問題則交由環保署調控，明年一月十一日下午三時將於縣府大禮堂辦理公聽會，開放各界表達意見，重要意見會納入評估報告書，再送交縣議會決定是否整修。

環保局長謝清泉指出，台東焚化廠目前為備用廠，雖然原來的空氣污染防制設備已合乎標準，但此次修繕至可正常焚燒垃圾費用中，仍有三分之一是用來提升空污防制設備，讓其標準更加嚴格。

縣內家戶垃圾每日產生量約一百一十噸，事業廢棄物為十五噸，焚化廠若真的啟用，日處理量須達兩百五十五噸，僅達目標量能的四十九％，謝清泉強調，不足部分勢必會代燒其他縣市垃圾，但僅處理家戶垃圾，不代燒其他縣市事業廢棄物，此一部分將交由環保署調控，可為縣府降低成本，而縣內自行焚燒加上底渣、再生力料的處理成本約每天約一千六百元，較目前的三千一百元減少一半。

謝清泉進一步說明，全國已運作二十四座焚化廠，其中十四座從一○七年起使用年限陸續達到二十年，須更新設備或除役，全國處理垃圾量勢必再下降，屆時將進入全國垃圾處理的寒冬，現在就已無處可去的台東垃圾，未來更不可能出去，因此，未來兩年將是縣內垃圾處理的關鍵年。

謝清泉說，各鄉鎮垃圾掩埋場已陸續達到飽和，部分鄉鎮市這兩年將活化，若台東焚化廠可進行整修，甚至啟用，應可確保台東二、三十年內的垃圾處理沒危機，可行性評估已在台東縣政府網站（便民服務─表單下載）公開閱覽，並於一月十一日下午辦理公聽會，盼各界表達不同的聲音，當天若人數眾多，戶外會再架設電視牆因應。

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  • 關心台東焚化廠的民眾，明年一月十一日下午可透過公聽會，發表意見。（記者王秀亭攝）

    關心台東焚化廠的民眾，明年一月十一日下午可透過公聽會，發表意見。（記者王秀亭攝）

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