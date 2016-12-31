〈台北都會〉迎新年》迪化運動公園 變藝術樂園

2016-12-31

〔記者沈佩瑤／台北報導〕迎接二○一七年到來，台北表演藝術中心今天中午十二點至下午四點，用「藝術」與「歡樂」包圍迪化休閒運動公園，舉辦免費《GOODBYE & HELLO藝術樂園》跨年活動。藝術家們通力合作，把整座公園變身為大型展演區域，並結合闖關遊戲「體驗」藝術。圓山捷運站二號出口備有接駁公車往返，上午十一點卅分至下午五點十五分，每隔十五分鐘發車。

《GOODBYE & HELLO藝術樂園》邀請沙丁龐客劇團打造成「故事公車」，民眾可在公車上觀賞《小丑與藝想車廂》演出；編舞家董怡芬則透過舞蹈肢體與遊戲，將「溜冰場」變換為奇幻樂園；FOCA福爾摩沙馬戲團以各式馬戲雜技與魔術，讓「遊戲區」的溜滑梯、蹺蹺板化身冒險基地。此外，旺福樂團、Ａ劇團及大龍峒金獅團也將輪番上陣演出。

民眾還可組隊參加不同主題的闖關遊戲，包括舞鈴劇場扯鈴闖關任務、挑戰平衡感與勇氣的「走繩」關卡，更特別邀請無獨有偶劇團規劃創意造型關卡，以彩繪、配件與服裝盡情裝扮自己。詳請可上台北表演藝術中心官網（http://www.tpac-taipei.org/event/）或臉書粉絲專頁查詢。