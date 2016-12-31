〈台北都會〉犬貓安養照護 北市搶先上路
2016-12-31
〔記者聶瑋齡／台北報導〕因應明年《動物保護法》流浪動物零撲殺政策，以及犬貓老、病、癱的照顧需求空間，台北市動物保護處輔導民間成立「動物安養機構」，讓北市犬貓擁有安寧終老的照護場所，協助無法再照顧寵物的飼主，人道照顧寵物餘生。動保處說，目前已有寵樂動物醫院、楊動物醫院、中研動物醫院與台灣諾亞方舟動物同樂協會四家取得認證。
動保處九月公告施行「台北市動物安養機構輔導要點」，建立動物安養機制，協助無法續養寵物的飼主找到毛小孩合適的照護機構。
動保處說，業者設置動物安養機構，需注意官方認證機制、工作人員需求、補助規定等規範。目前機構分為兩種，一為獸醫診療機構，以罹患慢性疾病或長期傷殘需要長期醫療的動物為照顧對象；另特定寵物寄養業者，以年滿七歲以上動物為照顧對象。
動保處處長嚴一峯說，市府提供經費補助，新增設備最高補助廿萬元，每月租金最高補助一萬元、照顧的職員有一千至一萬元補助，明年編列七十二萬補助參與的動物醫院與寄養機構。
中研動物醫院楊孝柏醫師說，貓犬的腎臟病、脊椎、不良於行等老年病，院內可提供飼主「不離不棄」的照護。市府也鼓勵更多業者加入，申請可上動保處網站（http://www.tcapo.gov.taipei/）或02-87913254轉3250查詢。
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