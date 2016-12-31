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〈台北都會〉台北》繳水費停車費 手機一指搞定

2016-12-31

明年3月起智慧支付

〔記者張凱翔／台北報導〕現行的停車費、水費等規費都由台北市政府委託超商代收，到醫院看病繳費也常大排長龍，台北市資訊局昨天召開年終記者會宣布，市府與八家民間支付業者簽約合作，明年三月繳停車費、水費和到聯合醫院看診的醫療費用，用手機就能「一指搞定」，學雜費智慧支付也規劃在一○六學年第一學期上線！

資訊局長李維斌說，智慧支付平台將以網站、App同步呈現，民眾繳納各項費用更方便，市府也可節省支付給超商業者的手續費。以去年為例，光給統一超商、全家便利商店、萊爾富、OK超商等業者的手續費，就花了一億一千萬元。

目前超商代收水費的手續費，市府每筆負擔三元，超商停車費代收手續費每筆三．七六元，資訊局官員說，未來使用智慧支付，水費手續費可望降到每筆○．五元、停車費每筆○．○四元，確切金額尚在協商，但智慧支付平台建立後，便民又節省公帑。聯合醫院加入後，民眾看完病就可透過手機繳費，直接排隊領藥，節省時間。

聯醫看病繳費也納入

資訊局說，明年三月將推出自製App與網站，點選繳停車費、水費、醫療費，再選擇合作的八家業者就能付費，透過帳號設定還能委託親友代繳。目前八家業者包括橘子支、拍付錢包、街口支付、歐付寶、台灣支付、愛貝錢包、玉山銀行與台新銀行，但台新不能繳水費，玉山也不能繳水費與停車費。

學雜費估下學期加入

資訊局說，智慧支付平台上線後，預估到超商繳費的人數會減半，但民眾仍可自由選擇去超商繳費或智慧支付。資訊局也規劃讓台北市中小學、高中納入智慧支付平台，只要和教育局完成系統整合，預計一○六學年第一學期就可讓學雜費智慧支付上線。

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  • 台北市明年三月繳停車費、水費和聯合醫院醫療費用都可滑手機搞定，免去排隊之苦。（記者張凱翔攝）

    台北市明年三月繳停車費、水費和聯合醫院醫療費用都可滑手機搞定，免去排隊之苦。（記者張凱翔攝）

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台北》繳水費停車費 手機一指搞定

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