〈台北都會〉福隆迎曙光 千人敲鐘搶先「鷄」
2016-12-31
〔記者翁聿煌／新北報導〕觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處主辦「福隆迎曙光」，今年邁入第九年，打造元旦迎新三部曲「二○一七福隆搶先鷄」，推出迎曙光、淨灘護台灣、祈福音樂會等活動，要讓民眾拚完跨年再拚迎曙光，在新年第一天搶得好彩頭。
跨完年來東北角 聽音樂、許願、淨灘
首部曲「福隆迎曙光」從元月一日凌晨四點展開，安排多個知名樂團及藝人表演，熱鬧high到黎明，隨後在現場舉行千人「暮鼓晨鐘」許九願儀式，迎接第一道曙光。
民眾可以敲出來年「鐘」聲幸福、百業興旺契「鷄」，主辦單位要切下長兩百四十公分、寬八十五公分「台灣造型糕餅」分享，祝福大家步步「糕」升，上午十點在「靈鷲山聖山寺」舉行祈福音樂會，有傳統樂器結合古典、流行、電子、house等多元曲風，呈現最具靈氣與能量的祝福，「鹽寮海濱公園」淨灘活動，將於十點啟動。
風管處贈早餐、靈鷲山送平安粥
東北角暨宜蘭風管處長方正光說，福隆迎曙光從凌晨三點半起，免費提供前兩千名遊客元氣早餐一份；「靈鷲山聖山寺」上午八點半準備平安粥、平安茶各五百份供民眾享用，十一點半並有敲鐘祈福送平安好運卡；「鹽寮海濱公園」淨灘活動，前三百位報名者可獲園遊券一張。
台鐵配合活動推出迎曙光列車，元月一日當天凌晨兩點半從樹林站加開區間快車經臺北市到福隆站，回程時間為八點卅四分；台灣好行—黃金福隆線十二月卅一日至元月二日，配合淨灘活動上午九點十五分及九點四十五分由福隆遊客中心發車、回程約十二點及十二點半加停鹽寮海濱公園。相關資訊洽2499-1210或「東北角觀光資訊網」、「東北角之友」Facebook粉絲專頁。
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