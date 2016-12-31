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〈台北都會〉迎新年 淡水河邊禁放爆竹、天燈

2016-12-31

〔記者李雅雯／新北報導〕明天是元旦，邁入全新一年，根據往年經驗，時有民眾會在今天跨年夜前往淡水金色水岸，準備燃放爆竹煙火迎接新年；但淡水金色水岸和其延伸範圍為禁止施放爆竹煙火區域，就是遇上跨年元旦假期也不解禁，民眾人到現場賞河景、參加升旗就好，爆竹煙火則可免了。

消防局危險物品管理科科長羅丁仁指出，根據《新北市爆竹煙火施放管制辦法》，全市平時僅開放三處爆竹煙火施放點；特定節日則增至七處，淡水金色水岸緊鄰捷運站，人潮眾多，加上周邊有漁港碼頭，為了公共安全、社區安寧，該處是禁止施放爆竹煙火區域；若在未開放區域內施放，將視違規狀況依規定開罰。

淡水金色水岸也不能施放天燈，目前新北市唯一可以施放天燈處在平溪。高灘地工程管理處副處長林宏政表示，金色水岸不可施放天燈還有個原因是淡水河上方為飛機航道路線。

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  • 淡水金色水岸和其沿線禁止施放鞭炮。（記者李雅雯攝）

    淡水金色水岸和其沿線禁止施放鞭炮。（記者李雅雯攝）

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