〈台北都會〉跨年到烏來 賞低空煙火秀兼泡湯

2016-12-31

〔記者翁聿煌／新北報導〕跨年晚會是否想避開人擠人的台北市信義區？烏來區公所今晚在烏來綜合運動場舉辦具原住民風味的跨年音樂晚會，泡溫泉同時還有跨年煙火可看，並且有機會抽中五十吋ＬＥＤ電視、智慧型手機、平板電腦等大獎。

烏來區公所產業觀光課長黃賽門說，也許有很多民眾看膩擠滿人潮的一○一跨年煙火晚會，何不來到烏來感受另一種輕鬆、舒服，充滿芬多精的山林野趣。

今年烏來區公所規劃在綜合運動場的跨年夜，安排系列具有濃濃原住民風的表演歌舞秀，以及烏來廿年來的第二次跨年煙火晚會，於低空施放長達十分鐘煙火秀，有別於一○一摩天樓的高空煙火，更清晰逼真的臨場感，絕對會帶給民眾不同的感受。

今年烏來區跨年煙火晚會，由藝人阿龐和李安娜擔任晚會主持人，也邀請到後宮甄嬛傳片尾曲原民歌手亦帆與胞弟超級偶像歌手吳亦偉，還有資深藝人熊海靈、向娃、葉蔻和木匠歌手陳思瑋、療癒系男歌手徐哲瑋、搖滾樂團及原住民舞蹈團表演。

嘗原鄉美食 還可摸彩抽3C大獎

同時還有二○一六新北市第六屆原BAND大賞—全國原住民樂團族語創作大賽第一、二名得主TAU樂團、偏執狂樂團參與表演，現場摸彩品有五十吋ＬＥＤ電視、智慧型手機、平板電腦等大獎。

烏來區長高富貫說，跨年活動同時宣告二○一七年烏來溫泉季開跑，邀請民眾回味烏來泰雅文化、品嘗老街美食、享受美人湯。