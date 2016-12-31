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〈台北都會〉移除校外垃圾桶 北市議員K環局

2016-12-31

〔記者郭逸／台北報導〕矯枉過正？市議員林世宗發現，北市校園禁用一次性餐具後亂象叢生，部分學校以塑膠袋裝熱食，石牌國小、石牌國中周邊的所有垃圾桶也全數移除，等同強行要求學生將垃圾帶回家丟棄，還造成行人不便；林痛批荒謬，要求環保局兩週內將兩校的垃圾桶歸位，並徹查類似亂象。

環保局回應，當初有民眾反映石牌國小、石牌國中一帶的垃圾桶使用量較低，經會勘移除周邊四個垃圾桶，但近期又有民眾反映不便，再與地方民意商討，前日在當地重新裝設兩個垃圾桶。

北市學校今年八月起禁用一次性餐具，但林世宗發現「上有政策、下有對策」，有學校福利社乾脆不賣便當、熱食，部分學校得付押金才能使用不鏽鋼餐具，最誇張的是部分學校以塑膠袋裝熱食飯菜，市長柯文哲當初聞訊，也斥責學校「陽奉陰違」。

不過，禁用一次性餐具的亂象橫生，林世宗接獲石牌國小家長陳情，石牌國中小校外周邊的垃圾桶，環保局全數移除，學生不可在校外丟垃圾，行人也找不到可以丟棄小型垃圾的地方。

林世宗要求環保局儘速將當地垃圾桶歸位，教育局也要徹查學校禁用一次性餐具後的亂象，並加強宣導。

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  • 石牌國小、石牌國中一帶設置四個垃圾桶，台北市環保局順應民意取消，市議員林世宗卻認為，學生校內、校外都無法丟垃圾，也會造成行人不便。(台北市環保局提供）

    石牌國小、石牌國中一帶設置四個垃圾桶，台北市環保局順應民意取消，市議員林世宗卻認為，學生校內、校外都無法丟垃圾，也會造成行人不便。(台北市環保局提供）

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