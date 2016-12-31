〈台北都會〉跨年彩排好吵 北市環局僅開2告發單

2016-12-31

汪志冰批評一毛未罰

〔記者郭逸／台北報導〕北市府今天舉辦跨年晚會，演出藝人近日密集彩排，震耳欲聾的噪音卻成為周邊居民和上班族的夢魘。市議員汪志冰發現，市府跨年晚會遭檢舉噪音次數，二○一三年十四件、二○一四年十五件，去年也為十五件，市府今年至今（彩排）只開出兩張告發單，卻一毛錢都沒開罰，年年知法犯法。

環局指再開單才罰鍰

環保局稽查大隊長陳沼舟表示，開出告發單後須限期改善，再次開單才會開罰，裁罰件數今天才會慢慢累積。他強調，環保局並非毫無作為，今年彩排期間已派員進駐隨時檢查，噪音監測值超標或民眾陳情，都會要求演出方降低音量。

信義區飽受噪音之苦

汪志冰說，近幾天接到許多民眾陳情，不滿跨年晚會前的彩排時間太長，噪音干擾上班和日常生活，市府數千名員工更是首當其衝，敢怒不敢言；信義區鄭姓上班族也說，辦公室這幾天玻璃、地板振動明顯，跨年晚會只有一個晚上，彩排應可集中為一天，以免吵到周邊公司辦公。

汪志冰調閱資料，北市府跨年晚會二○一三年被檢舉十四件、開罰九．九萬元，二○一四年被檢舉十五件、開罰十六．二萬元，二○一五年被檢舉十五件、開罰二十二．八萬元。

汪志冰發現，今年同樣有許多人告發跨年晚會的噪音污染，環保局卻只開出兩張告發單，也沒有半毛罰鍰；她痛批市府身為主辦單位，卻置之不理環保法規，甚至年年知法犯法。觀傳局長簡余晏說，今年彩排一如往常，未刻意加大音量，環保局配合隨時監測，聲量過大就會要求演出方降低音量。