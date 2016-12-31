〈台北都會〉跨年彩排好吵 北市環局僅開2告發單
2016-12-31
汪志冰批評一毛未罰
〔記者郭逸／台北報導〕北市府今天舉辦跨年晚會，演出藝人近日密集彩排，震耳欲聾的噪音卻成為周邊居民和上班族的夢魘。市議員汪志冰發現，市府跨年晚會遭檢舉噪音次數，二○一三年十四件、二○一四年十五件，去年也為十五件，市府今年至今（彩排）只開出兩張告發單，卻一毛錢都沒開罰，年年知法犯法。
環局指再開單才罰鍰
環保局稽查大隊長陳沼舟表示，開出告發單後須限期改善，再次開單才會開罰，裁罰件數今天才會慢慢累積。他強調，環保局並非毫無作為，今年彩排期間已派員進駐隨時檢查，噪音監測值超標或民眾陳情，都會要求演出方降低音量。
信義區飽受噪音之苦
汪志冰說，近幾天接到許多民眾陳情，不滿跨年晚會前的彩排時間太長，噪音干擾上班和日常生活，市府數千名員工更是首當其衝，敢怒不敢言；信義區鄭姓上班族也說，辦公室這幾天玻璃、地板振動明顯，跨年晚會只有一個晚上，彩排應可集中為一天，以免吵到周邊公司辦公。
汪志冰調閱資料，北市府跨年晚會二○一三年被檢舉十四件、開罰九．九萬元，二○一四年被檢舉十五件、開罰十六．二萬元，二○一五年被檢舉十五件、開罰二十二．八萬元。
汪志冰發現，今年同樣有許多人告發跨年晚會的噪音污染，環保局卻只開出兩張告發單，也沒有半毛罰鍰；她痛批市府身為主辦單位，卻置之不理環保法規，甚至年年知法犯法。觀傳局長簡余晏說，今年彩排一如往常，未刻意加大音量，環保局配合隨時監測，聲量過大就會要求演出方降低音量。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
跨年交管 北捷教戰「三線離場」
「台北最High新年城—二○一七跨年晚會」今日熱鬧登場，預計百多萬人次湧入搭乘捷運，肩負疏散重任的台北捷運公司今晚嚴陣以待，連續四十二小時營…
網友回應
熱門新聞
- 桃園茶行3人陳屍 1人離屋卻又重返鬼門關
- 5綠委競爭高雄市長 陳其邁領先
- 新北屠宰場 12隻土雞染禽
- 鄧養天暫停鍵 努力不間斷
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Minister ‘optimistic’ after airport MRT line review
- 生技發展 增訂利益迴避條款
- 一次性蛋材 蛋農批添成本造垃圾
- 霍恩極地探險 退休創舉
- 避暑別墅化身間諜窩 美下令關閉
- 房屋稅槓上張金鶚 柯P：他不該在下台前大調漲
- 桃園離奇命案 死者蔡東益曾天價標下特等茶
- 《廢清法》修正案//解決垃圾大戰 焚化爐優先處理一般廢棄物
- 特偵組熄燈 顏大和：依依不捨
- 歲末迎新年 家具特賣品味不折扣
- 視導陸軍六○一旅 蔡：肯定國軍捍衛國家能力
- 證券行情表、證券表格
- 日台交流協會明正名》本土社團：應順勢全面正名台灣
- 鴻夏聯軍抗三星 2837億中國蓋面板廠
- 澎恰恰跨年最難忘 歌唱一半開始倒數
- 下屆黨主席誰接捧 王金平：吳敦義是最好人選
- 小愛明台北披嫁紗 江宏傑の主場秀
- 諷金溥聰下流胚 馮光遠判罰5千元定讞
- 悠遊卡+會員卡 百貨美食逼一下─比漾廣場全台新創舉 打造特色購物平台吸客
- 「董事長」趕3場 邀九天同台
- 五月天下雨也復刻 伴石頭重現求婚曲
- 跨年元旦趴趴走 嚴防腸病毒、流感
- 歐股上揚 3大指數年線收紅
- 欠稅逾千萬大戶 追到2022年
- 自由廣場》一中只有被婊的份
- 罕病生21歲才讀完高一 靠自學錄取清大
- 驛動的一年！ 2016年棒球10錄
- 蔡出訪過境美國…是否晤川普團隊引關注
- 台灣強基金會邀請賽》詹世昌無柏忌 獨佔鰲頭
- 輕輕一瞬 沙漏
- 年金改革腹案 公教所得替代率降到60％至70％
- 社論》大人錯在哪裡？
- 《健康充電站》疾病治療講座
- 《廢清法》修正案//爐渣污染太猖狂…修法重罰假產品、真廢棄
- 搶畫強推越勞 致重傷賠160萬
- Selina新年許願 杏鮑菇變金針菇
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉跨年彩排好吵 北市環局僅開2告發單
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分