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〈台北都會〉跨年交管 北捷教戰「三線離場」

2016-12-31

〔記者陳紜甄、沈佩瑤／台北報導〕「台北最High新年城—二○一七跨年晚會」今日熱鬧登場，預計百多萬人次湧入搭乘捷運，肩負疏散重任的台北捷運公司今晚嚴陣以待，連續四十二小時營運，實施列車班距加密、視時過站不停，加速人潮疏散。北捷建議晚會結束後，民眾可搭乘板南線、淡水信義線與松山新店線「三線離場」，將視人潮在月台、閘門與出入口進行三級管制。

捷運延長營運從卅一日早上六時至翌日晚間零時，板南線最短班距為二分卅二秒、淡水信義線三分鐘、松山新店線四分卅秒、中和新蘆線三分卅秒、文湖線為二分卅秒，並視人潮調整。捷運市政府與台北一○一／世貿站視情形，過站不停，建議民眾於國父紀念館、信義安和或象山站下車前往。

跨年當晚，市府周邊道路實施三階段管制，自晚間七時起，逐步擴大管制範圍，在基隆路、忠孝西路、光復南路、信義路、松德路與松仁路，進行管制。

因應跨年活動及農曆年前，府前廣場、松壽廣場、忠信公園及信義廣場停車場，卅一日至明年一月二日、七日至八日、十四日至十五日、廿一日至廿二日期間，上午十時至晚間八時，費率調整為每小時六十元。

晚會今晚七點開唱，曾國城與曾寶儀首度聯手主持，歌手玖壹壹首次站上台北跨年舞台開場，A-Lin帶來演唱會等級演出，搖滾天王伍佰壓軸搶先曝光新歌，其他卡司包括SpeXial、八三夭、周湯豪、吳思賢、安心亞、愷樂、GTM等。今年煙火秀首度結合燈光和煙火，八百盞電腦特效燈搭配煙火花色，帶來二百卅八秒的煙火秀。

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  • 跨年今晚登場，市長柯文哲昨天認真彩排，隨著指示移動腳步。（記者沈佩瑤攝）

    跨年今晚登場，市長柯文哲昨天認真彩排，隨著指示移動腳步。（記者沈佩瑤攝）

  • 捷運三線離場示意圖

    捷運三線離場示意圖

  • 市府周邊實施三階段交管圖

    市府周邊實施三階段交管圖

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跨年交管 北捷教戰「三線離場」

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