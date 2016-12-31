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〈台北都會〉春節前塞車 柯：不避開 自討苦吃

2016-12-31

〔記者陳紜甄／台北報導〕農曆春節將屆，各大市場商圈將湧進採買人潮。交通局昨在交通會報報告春節前四週的交通車況，每日上午八點到十點及下午五點至晚間八點，為交通壅塞高峰期，市長柯文哲直言，民眾如選在該時段出門，造成交通大打結，並非北市府造成的問題，也要求交通局多宣導。

議員批市長 非「百姓錯 市府沒錯」

北市議員簡舒培不滿，市長發言不體貼，簡說民眾時間固定，除非額外請假，才能避開塞車時段。她認為，柯文哲可以建議民眾搭乘大眾運具採買送禮，而非「都是百姓的錯，市府沒有錯」。

昨天交通會報，交通局報告春節前四週交通壅塞，主因採買、尾牙、送禮人潮，造成車流量大且違停增加，車禍與天候不佳也會加速交通惡化。約莫春節前三週，每日下午三點起，道路行駛車速明顯下降，屆時會在市場周邊與市中心幹道，調整延長號誌週期、清道時間並設定行人專用時相。

交通局列出9條易壅塞路段

交通局列出春節前易壅塞路段，分別是快速道路建國高架、市民高架與新生高架部分路段；次要幹道木新路、林森北路、金山南路、長春路、研究院路與濟南路部分路段。

聽完交通局報告後，柯文哲表示，交通局應該多向民眾宣導，尖峰時段少出門，民眾如仍執意出門採買，柯又說：「我都跟你說了什麼時候會塞，你自己要上路，那不是我的問題。」還說：「你在最塞的時段出門，自討苦吃，這不是我的錯。」

交通局長張哲揚表示，春節期間仍會加強取締違規。

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  • 市長柯文哲昨出席交通會報，直言罰鍰金額26億，讓他民調直落。（記者陳紜甄攝）

    市長柯文哲昨出席交通會報，直言罰鍰金額26億，讓他民調直落。（記者陳紜甄攝）

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標題：〈台北都會〉春節前塞車 柯：不避開 自討苦吃


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