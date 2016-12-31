〈台北都會〉歲末感恩 學子體驗飢餓 募禮物濟弱

2016-12-31

〔記者翁聿煌、李雅雯／新北報導〕十二月是表達感恩的季節，新北市多所學校舉辦「飢餓12」體驗活動，新泰國中學生擔任「愛心共餐天使」，永平高中師生參與「飢餓勇士體驗營」，新店高中幫學生認識「生老病死」的生命拼圖，三民高中師生募集愛的禮物與二手衣鞋，送給各國弱勢民眾，祈願新的一年人人夢想成真。

新泰國中昨天舉辦「用心灌溉，讓愛起飛」生命教育月系列活動，邀請「混障綜藝團」到校分享生命故事，視障表演者林信宏因先天遺傳性視網膜病變，無法看到彩色世界，但透過音樂啟發，深切感受世界的溫度，勇敢走向群眾，從他們翻轉人生的經驗中，鼓舞孩子們擁有生命力量及勇氣，面對人生挑戰。

校方並舉辦「愛心共餐天使」活動，讓學生在午餐時刻，陪伴慢飛天使用餐，學習付出和感恩。

永平高中連續第九年以感受飢餓方式跨年，全校親師生共一千八百九十六人響應活動，飢餓勇士以不吃固體食物，省下兩餐餐費，募集逾十八萬元，捐給世界展望會，幫助貧窮飢餓兒童。

新店高中今年有四百六十名師生參加飢餓12，並且協助弱勢團體募集年菜。

三民高中全校總動員，認助台灣世界展望會「禮物型錄」，募集九十二份贊助禮物，共計廿一萬三千六百七十三元，將轉送到待援助國家，幫助當地居民改善生活，包括「鑿水井」、「建水壩」等項目。