〈台北都會〉世大運林口交管計畫 地方大反彈
地方擔心交通雪上加霜 造成癱瘓
〔記者何玉華、沈佩瑤／新北報導〕明年八月十二日至九月二日舉行的世界大學運動會，選手村設在林口，屆時將入住約一萬兩千名選手，台北市廿九日首度到林口說明選手村周邊交通管制規劃，將封閉民治路、仁愛路、四維路，十九條公車路線改道，地方擔心交通雪上加霜造成癱瘓，加上之前期待北市睦鄰改善環境未獲回應，舊怨新結導致說明會不歡而散。
世大運發言人楊景棠表示，因應賽事需求，交通管制採封閉時間最短、封閉路段最少的原則規劃，且以一般車流改道導引、公車改道、增設臨時站點等方式，降低對當地交通的衝擊，同時新工處承諾協助拓寬文化一路一九○巷至十二米，維持周遭交通順暢。
里長指替代道路 恐影響學生進出
市議員蔡淑君說，連接交流道的文化一路平日車流量多，許多車輛從仁愛路右轉到舊市區，世大運卻要封閉仁愛路，改由下一個路口的一九○巷替代，雖然巷道會從四米拓寬成十二米，但是否能疏散車流讓人存疑；加上文化一路要封閉兩側車道維安，原來的車流加上尖峰時段選手村發出八十輛接駁車，交通恐癱瘓。
東勢里長李文基說，詢問替代道路一九○巷是否規劃學生、行人空間，北市府竟回答「應該有」，連個確切回應都沒有，根本不尊重地方；從之前的噪音到現在的空氣污染，地方要求環境美化，北市府根本不甩；而民治路跟四維路封閉，阻絕林口國中出入口，當地里長洪福祿也擔心學生進出動線。
議員批北市府吃人夠夠 世大運：將再宣導
蔡淑君說，新北市府態度軟趴趴，北市府吃人夠夠，明年一月廿一日說明會，將號召民眾到場表達心聲，「不要只要求林口人體諒，北市府為什麼不體諒林口人的配合」；新北市交通局科長林碧芬表示，北市目前提出的只是初步規劃，未來必須提出正式的交通維持計畫，審核時會依據地方意見要求調整，對於當地衝擊也會降至最低。
世大運發言人楊景棠表示，林口選手村到各賽事場館的車輛發車時間，也將錯開上下午交通尖峰時間以及易壅塞路段，並研擬替代動線應變使用，未來會更積極與當地民眾說明，並提前宣導相關規劃。
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標題：〈台北都會〉世大運林口交管計畫 地方大反彈
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