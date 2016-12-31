| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
葡萄王改標案 董座曾盛麟200萬元交保 揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉世大運林口交管計畫 地方大反彈

2016-12-31

地方擔心交通雪上加霜 造成癱瘓

〔記者何玉華、沈佩瑤／新北報導〕明年八月十二日至九月二日舉行的世界大學運動會，選手村設在林口，屆時將入住約一萬兩千名選手，台北市廿九日首度到林口說明選手村周邊交通管制規劃，將封閉民治路、仁愛路、四維路，十九條公車路線改道，地方擔心交通雪上加霜造成癱瘓，加上之前期待北市睦鄰改善環境未獲回應，舊怨新結導致說明會不歡而散。

世大運發言人楊景棠表示，因應賽事需求，交通管制採封閉時間最短、封閉路段最少的原則規劃，且以一般車流改道導引、公車改道、增設臨時站點等方式，降低對當地交通的衝擊，同時新工處承諾協助拓寬文化一路一九○巷至十二米，維持周遭交通順暢。

里長指替代道路 恐影響學生進出

市議員蔡淑君說，連接交流道的文化一路平日車流量多，許多車輛從仁愛路右轉到舊市區，世大運卻要封閉仁愛路，改由下一個路口的一九○巷替代，雖然巷道會從四米拓寬成十二米，但是否能疏散車流讓人存疑；加上文化一路要封閉兩側車道維安，原來的車流加上尖峰時段選手村發出八十輛接駁車，交通恐癱瘓。

東勢里長李文基說，詢問替代道路一九○巷是否規劃學生、行人空間，北市府竟回答「應該有」，連個確切回應都沒有，根本不尊重地方；從之前的噪音到現在的空氣污染，地方要求環境美化，北市府根本不甩；而民治路跟四維路封閉，阻絕林口國中出入口，當地里長洪福祿也擔心學生進出動線。

議員批北市府吃人夠夠 世大運：將再宣導

蔡淑君說，新北市府態度軟趴趴，北市府吃人夠夠，明年一月廿一日說明會，將號召民眾到場表達心聲，「不要只要求林口人體諒，北市府為什麼不體諒林口人的配合」；新北市交通局科長林碧芬表示，北市目前提出的只是初步規劃，未來必須提出正式的交通維持計畫，審核時會依據地方意見要求調整，對於當地衝擊也會降至最低。

世大運發言人楊景棠表示，林口選手村到各賽事場館的車輛發車時間，也將錯開上下午交通尖峰時間以及易壅塞路段，並研擬替代動線應變使用，未來會更積極與當地民眾說明，並提前宣導相關規劃。

廣告
  • 190巷將拓寬成12米道路，在世大運期間成為封閉仁愛路的替代道路。（記者何玉華攝）

    190巷將拓寬成12米道路，在世大運期間成為封閉仁愛路的替代道路。（記者何玉華攝）

  • 選手村國際區（右）前的仁愛路（左），將在賽事期間封閉。（記者何玉華攝）

    選手村國際區（右）前的仁愛路（左），將在賽事期間封閉。（記者何玉華攝）

  • 世大運選手露村周邊交通動線管制圖

    世大運選手露村周邊交通動線管制圖

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
台北》繳水費停車費 手機一指搞定

明年3月起智慧支付現行的停車費、水費等規費都由台北市政府委託超商代收，到醫院看病繳費也常大排長龍，台北市資訊局昨天召開年終記者會宣布，市府與…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
- 迎接2017！好友派對輕鬆辦！
❉歡聚一堂沙拉盤
❉人見人愛開胃菜
❉Party點心150道
❉Happy飲品31款
轉寄

標題：〈台北都會〉世大運林口交管計畫 地方大反彈


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月31日‧星期六‧丙申年臘月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.