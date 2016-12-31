〈北部〉《潛進太魯閣》 國家公園繪本呈現

2016-12-31

〔記者王峻祺／花蓮報導〕太魯閣峽谷聞名國際，是首批被文化部列入台灣世界遺產的潛力點，花蓮縣文化局出版《潛進太魯閣─世界遺產潛力點：太魯閣國家公園》繪本，以圖文方式揭開峽谷神秘面紗，方便青少年輕鬆閱讀太魯閣奇景的生成故事。

花蓮縣文化局昨舉行新書發表會，邀請諮詢委員李光中及撰文者賴秀美為民眾導讀，並以「峽谷講堂」為主題，透過淺顯易懂的圖文繪畫，提供國小低年級學童至高齡長者，都能輕易了解太魯閣峽谷岩體的生成過程，及萬年來隱藏在山林中的人文故事。

李光中說，繪本設計主要打破過去以「動態視覺」呈現風和日麗的太魯閣峽谷形象，主體著重於「大自然力量」，重現具有爆發力的地形、地質生成面貌，讓民眾能夠真實認識到台灣最古老的地質年代。

花蓮縣文化局長陳淑美說，太魯閣峽谷是台灣地理上的無價瑰寶，岩體生成更是超乎人類生命經驗的漫長過程，萬年來所累積的人文風景與自然景觀極具可看性，繪本透過以「台灣世界遺產潛力點」的角度介紹，將能重現太魯閣內外部之美。