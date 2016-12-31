〈北部〉今晚跨年夜 蕭敬騰壓軸開唱
2016-12-31
〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣今晚跨年夜獨家找來「金曲歌王」蕭敬騰壓軸，並搭配「獅子合唱團」帶來全新型態的演出，為花蓮打造專屬二零一七年「特別版」的跨年活動，現場還將搭配長達三百秒的璀璨星空秀，盼讓民眾嗨翻跨年夜。
花蓮每年最受矚目的跨年活動「太平洋觀光節」，今、明二天將在六期重劃區登場，跨年夜除有「花蓮之光」蕭敬騰獨家開唱外，元旦當晚還邀請到知名樂團「玖壹壹」陪伴民眾歡唱迎新年，花蓮縣政府預計將會吸引萬名粉絲到場同歡。
縣府觀光處代理處長彭偉族說，縣長傅崐萁今年再度力邀蕭敬騰回鄉開唱，擔綱花蓮跨年夜的獨家壓軸，預計將把小巨蛋等級的演唱會獻給花蓮鄉親，現場還會搭配長達三百秒的璀璨星空秀，並施放森林草原天然香味，盼讓樂迷透過嗅覺感受，置身宛如在星空大草原中。
他強調，元旦晚會還有多組歌手輪番登台，陪伴鄉親一起迎新年，由於今年適逢花蓮│香港包機直航，民眾只要在太平洋觀光節期間，臉書標記花蓮跨年現場照，就有機會抽中花蓮至香港的來回機票。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
明年有線電視月費 竹縣570、竹市540元
新竹縣、市先後完成明年有線電視費率審議，都維持今年的價位。新竹縣北視有線電視每戶每月基本頻道收視費五百七十元；新竹市振道有線電視每月則是五百四十元，並另外推出五百六十元、五百八十元兩種加值套餐。新竹縣…
網友回應
熱門新聞
- 桃園茶行3人陳屍 1人離屋卻又重返鬼門關
- 5綠委競爭高雄市長 陳其邁領先
- 日領事館前 南韓准放慰安婦像
- 美妝送禮 甜心顧面子
- 罕病生21歲才讀完高一 靠自學錄取清大
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Executive Yuan proposes cutting day-trading tax
- 日劇女王休暴力夫 奧斯卡影后簽字離婚
- 反骨葛仲珊 皇后霸氣回歸
- 澎恰恰跨年最難忘 歌唱一半開始倒數
- 房屋稅槓上張金鶚 柯P：他不該在下台前大調漲
- 桃園離奇命案 死者蔡東益曾天價標下特等茶
- 日友台人士 發起支持「台灣」名義參加2020東奧
- 小威宣布訂婚 對象殺出「程咬金」
- 台灣強基金會邀請賽》詹世昌無柏忌 獨佔鰲頭
- 真洋將出包 蔡文誠即刻救援
- 中再阻資金外逃 跨境交易20萬須報告
- 以色列對新年赴印度觀光客 發布旅遊警報
- 「董事長」趕3場 邀九天同台
- 小吃店噪音未超標 法官親耳來聽 判賠！
- 看著四哥背影 呂濟而壓力下成長
- 芭芭拉塔巴克辭世 莎莎嘉寶遭夫出賣
- 王菲開唱萬人捧場 竇靖童同台和音
- 陳昇提前嗨唱跨年 不甩中國封殺飆禁歌
- 連環撞釀火燒車 因沒保持車距
- 小愛明台北披嫁紗 江宏傑の主場秀
- 歐股上揚 3大指數年線收紅
- 挺羅興亞 12和平獎得主批翁山蘇姬
- 諜對諜大事紀
- 自由廣場》頂尖少弱勢 私校多寒門
- 胃造口灌食 讓病人更有尊嚴
- 12/31 各報重點新聞一覽
- 機捷履勘順利 交長：最快春節試營運
- 封涵洞堵改裝車 36名飆仔變俗仔
- Sorry告解室 國中女同學
- 美中角力戰 台廠成箭靶？
- 報復駭客干預大選// 歐巴馬出手 驅逐俄35官員
- 新聞內幕》馬金勸郝… 不退
- 今全台各地19～21度 10年來最暖的跨年夜
- 搖滾+甜美 郭書瑤設計點子自己秀
- 霍恩極地探險 退休創舉
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉今晚跨年夜 蕭敬騰壓軸開唱
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分