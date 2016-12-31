〈北部〉偵照十二隊F-16 擔綱衝場迎曙光

2016-12-31

〔記者游太郎／花蓮報導〕五天前清楚拍下中國遼寧艦的空軍花蓮基地獨立偵照十二隊，明年元旦將擔綱編隊衝場迎曙光任務，緊接著上場的七星潭升旗典禮，明年迎曙光活動將營造濃濃的「愛國風」。

昨天上午空軍花蓮基地舉行元旦F-16迎曙光活動最後一場預演，共出動七架F-16戰機，其中擔任曙光衝場五架大雁隊形編隊的單位，正是廿六日上午出動二架RF-16，成功拍到中國遼寧艦及伴隨艦隊的偵照十二隊，五機編隊中，包括二架被譽為全球各國F-16機隊中彩繪最美的「彩繪太陽神」彩繪機，這二架戰機受到航空迷的高度關注，被冠上「紅太陽」、「大紅」、「小紅」的稱號，為了迎接曙光衝場任務，還特地重新整理一番，以最醒目的風貌亮相。

陳姓航迷說，十二隊本來就是很神秘的部隊，這次由他們來擔綱演出，加上日前又立下大功，的確很有看頭，雖然當天的科目較往年略為縮水，仍不減航迷們的熱情，一定會到場記錄英勇的一刻，也為空軍這陣子的表現加油打氣。

空軍花蓮基地表示，元旦清晨六時十分在暗黑紛圍中起飛，拖著長長的橘紅色尾焰劃向天際，不但好看也讓民眾體驗拂曉出擊時的震憾；六時卅七分曙光乍現時，以五機「大雁隊形」通過七星潭海岸上空，再以五機「梯隊隊形」在跑道上空衝場一次，民眾隨後可清楚欣賞到F-16戰機逐架脫離的畫面，精彩可期。

花蓮基地特別提出說明，RF-16其實是F-16掛載偵照莢艙後的機型稱呼，平常和F-16沒什麼不同，元旦當天來看看難得一見的二架彩繪機衝場，絕對值回票價。