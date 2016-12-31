〈北部〉活動中心當里辦公室？ 公所：一樓有開放
〔記者王錦義／花蓮報導〕斥資千萬元興建的花蓮市主權里活動中心，二樓偌大空間只給里長、里幹事當辦公室，還裝了三台冷氣；市公所表示，民眾所說的活動中心其實是主權公園管理室，一樓為社區活動使用，二樓作為里長、里幹事辦公室及巡守隊使用，僅上班時間開放，夜間請要打桌球的民眾到一樓登記借用，並非沒有開放。
市民︰把繳費打球里民趕走
蔡姓市民在臉書社團花蓮人中抱怨說：「人家彰化花錢整修市場，讓鄉民有個休閒空間，我們花蓮市把繳費打球的里民趕走，讓里活動中心關蚊子，自己一個人十月還開冷氣開二十度，嫌不冷又添置更強冷氣。投訴市長信箱石沉大海，只好請花蓮人評評理。」貼文引來許多花蓮網友關心。
市公所主任秘書翁美華說，主權公園管理室為兩層樓空間，二樓為主權里辦公室及巡守隊休息空間，考量里內並未設置活動中心，一樓提供給民眾作為活動空間，並授權主權里社區發展協會代為管理。由於考量到二樓為洽公空間，讓運動人員、洽公動線互不衝突，將桌球桌移至一樓，基於使用者付費原則，民眾應按規定逕向主權社區發展協會提出申請場地借用，樓上空間則純粹提供民眾洽公、休憩使用，並無限制民眾進入規定。
里幹事︰絕無趕走行為
里幹事徐淑憶說，二樓的里辦公室提供民眾洽公使用，開放時間為早上八點至下午五點半，例假日不開放，而辦公室外的空間安置兩台冷氣，則提供給巡守隊休息使用，水電費用也由巡守隊負擔，強調兩處空間電表獨立計算，也歡迎民眾在開放期間前來喝茶關心里內公共事務，絕無趕走里民的行為。
不過，市民代表胡仁順認為，主權公園管理室在民國八十九年間討論興建，當時為了蓋管理室，犧牲市中心珍貴的公園綠地，就已遭到不少民眾反對，希望另找地點蓋活動中心，保留原先的綠地，但後來在多數意見認為可充當地方活動空間後才順利動工。
市代︰當辦公室浪費空間
胡仁順說，耗資公帑千萬元蓋這麼大間的管理室，目的就是希望提供寬廣的室內空間讓民眾活動使用，二樓將近有四十坪空間，結果現在只作為里長辦公室還有巡守隊用，相當浪費空間也違反當時興建本意，希望花納稅錢興建的公共設備能夠做最多、最好的利用，而不是只當辦公室的低度利用空間。
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