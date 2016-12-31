〈北部〉頭城火車站拉皮 完工啟用

2016-12-31

交部長承諾 設智慧運輸示範區

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城火車站昨整建完工啟用典禮，交通部長賀陳旦到場參加，縣長林聰賢希望部長能承諾興建北宜直鐵，但賀陳旦說，直鐵牽涉較廣，興建方案還在研究，但交通部智慧運輸計畫經費會優先給宜蘭，讓宜蘭成為智慧運輸示範區。

頭城火車站一九二○年啟用，至今九十六年，外觀及設備老舊，與老街景色格格不入，且購票動線混亂，去年六月起台鐵進行拉皮工程，針對車站外觀、內部動線重整，昨日舉行啟用典禮。

交通部長賀陳旦、縣長林聰賢、立委陳歐珀及頭城鎮長曹乾舜等人共同剪綵；賀陳旦說，頭城有「開蘭第一城」美譽，是蘭陽平原重要的開發起點，希望全新的車站吸引更多民眾搭乘火車，紓解雪隧車流，帶動地方觀光發展。

賀陳旦指出， 雪隧交通壅塞問題，確實造成宜蘭很大困擾，明年交通部智慧運輸預算，會優先讓宜蘭成為示範區，讓停車、導引設施、客運等交通運輸設備智慧化，絕對有助於宜蘭交通。

交通部規劃智慧交通管理系統計畫，自一○六年度起連續四年共編列三十億，針對全國交通路網管理、智慧交通運輸管理、多元運作共享、資訊分析系統及勤務指揮管理等面向，研擬可行方案，明年先編列五億元。