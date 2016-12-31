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〈北部〉《宜縣最會賺測速桿》宜市中山路一段 11個月抓逾6千件

2016-12-31

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣轄有五十七支固定式測速照相桿，今年一至十一月共取締兩萬四百零七件超速違規，其中，位在宜蘭市中山路一段測速照相桿最多，共取締六千一百七十三件，占整體件數三○．二五％；國民黨議會黨團昨公布照相桿設置地點，提醒民眾注意，以免吃上罰單。

「鄉親返鄉齊團圓、不繳罰單過好年。」國民黨議員陳鴻禧、黃浴沂、黃定和、吳秋齡、黃建勇與林岳賢等人，昨天共同召開記者會，公佈宜縣固定式測速照相桿設置地點。縣警局交通隊統計，今年迄十一月底，全縣固定式測速桿有六處取締超過千件，加總件數一萬四千五百六十件，占整體件數七一．三四％，比例相當高。

取締件數前六名的地點，宜蘭市、礁溪鄉、員山鄉與南澳鄉各一處、頭城鎮兩處。宜蘭中山路一段五百六十號前的測速桿最高，取締了六千一百七十三件，遙遙領先第二名的礁溪鄉一九一線六．六公里處的二千七百餘件。

國民黨議會黨團提醒元旦與春節返鄉民眾與遊客，來宜蘭玩要注意交通安全，要小心駕駛以免受罰，安全駕駛，平安回家。

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  • 宜蘭市中山路一段五百六十號前的測速桿，取締件數六千一百七十三件，是全縣取締排行榜的第一名。（記者游明金攝）

    宜蘭市中山路一段五百六十號前的測速桿，取締件數六千一百七十三件，是全縣取締排行榜的第一名。（記者游明金攝）

  • 宜蘭縣取締超過千件測速桿排名

    宜蘭縣取締超過千件測速桿排名

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標題：〈北部〉《宜縣最會賺測速桿》宜市中山路一段 11個月抓逾6千件


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