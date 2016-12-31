〈北部〉湧泉洗衣紀錄片 宜蘭國小奪4大獎
〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭國小六年級資優班學生拍攝「婆婆媽媽的社群」紀錄片，紀錄湧泉洗衣文化與生態變遷，奪下烏克蘭兒童影展最佳紀錄片等四大獎；學生們在拍攝過程除體驗洗衣辛苦，更發現洗衣池是早期八卦中心，保有濃濃人情味，存在著片片溫暖與記憶，能夠獲獎很有成就感。
這部八分鐘的紀錄片是由林芳如、洪雅玲老師指導，資優班學生簡伯翰、呂香蓁、陳子騫、許以諾、吳昱葶、許燿麟等人，去年花了七個月時間完成拍攝，用十一歲孩童角度紀錄家鄉，影片勾起觀眾內心記憶，除保存水溝洗衣池的浣衣文化，也觸及環境保護意識，在國際影展引起回響。
近一年來，這部紀錄片奪下國際影展四大獎項，包括烏克蘭兒童影展最佳紀錄片，韓國首爾青年影展金獎，以及芝加哥兒童影展（兒童影展的奧斯卡）兩項大獎：最佳兒童製作影片獎與兒童評審團獎。
宜蘭湧泉洗衣文化早期在宜蘭的龍潭、員山等地相當盛行，隨著時代變遷，洗衣情景漸漸消逝，龍潭村長李志文結合社區力量，打造湧泉洗衣生態廊道，讓資源永續。
宜蘭國小資優班師生提報計畫，參與公共電視「小導演大夢想」工作坊徵件獲選，展開拍攝與製片學習，經歷辛苦又有趣過程。
學生們說，洗衣要彎腰很累，手很酸，也體會到當媽媽洗衣服的感覺，拍片很好玩，學會掌鏡、錄音與訪問、剪輯等技巧，收獲很多。
宜市公所頒9萬元獎勵
市長江聰淵昨頒贈九萬元獎勵金，讓學校購置攝錄器材，他說，影片以學童角度紀錄家鄉，用自己視野探索在地文化，有拍片學習、戲劇培養、故鄉關懷與環境保育，極具多元教育意義。
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標題：〈北部〉湧泉洗衣紀錄片 宜蘭國小奪4大獎
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