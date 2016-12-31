| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
葡萄王改標案 董座曾盛麟200萬元交保 揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉湧泉洗衣紀錄片 宜蘭國小奪4大獎

2016-12-31

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭國小六年級資優班學生拍攝「婆婆媽媽的社群」紀錄片，紀錄湧泉洗衣文化與生態變遷，奪下烏克蘭兒童影展最佳紀錄片等四大獎；學生們在拍攝過程除體驗洗衣辛苦，更發現洗衣池是早期八卦中心，保有濃濃人情味，存在著片片溫暖與記憶，能夠獲獎很有成就感。

這部八分鐘的紀錄片是由林芳如、洪雅玲老師指導，資優班學生簡伯翰、呂香蓁、陳子騫、許以諾、吳昱葶、許燿麟等人，去年花了七個月時間完成拍攝，用十一歲孩童角度紀錄家鄉，影片勾起觀眾內心記憶，除保存水溝洗衣池的浣衣文化，也觸及環境保護意識，在國際影展引起回響。

近一年來，這部紀錄片奪下國際影展四大獎項，包括烏克蘭兒童影展最佳紀錄片，韓國首爾青年影展金獎，以及芝加哥兒童影展（兒童影展的奧斯卡）兩項大獎：最佳兒童製作影片獎與兒童評審團獎。

宜蘭湧泉洗衣文化早期在宜蘭的龍潭、員山等地相當盛行，隨著時代變遷，洗衣情景漸漸消逝，龍潭村長李志文結合社區力量，打造湧泉洗衣生態廊道，讓資源永續。

宜蘭國小資優班師生提報計畫，參與公共電視「小導演大夢想」工作坊徵件獲選，展開拍攝與製片學習，經歷辛苦又有趣過程。

學生們說，洗衣要彎腰很累，手很酸，也體會到當媽媽洗衣服的感覺，拍片很好玩，學會掌鏡、錄音與訪問、剪輯等技巧，收獲很多。

宜市公所頒9萬元獎勵

市長江聰淵昨頒贈九萬元獎勵金，讓學校購置攝錄器材，他說，影片以學童角度紀錄家鄉，用自己視野探索在地文化，有拍片學習、戲劇培養、故鄉關懷與環境保育，極具多元教育意義。

廣告
  • 宜蘭國小六年級學童拍攝「婆婆媽媽的社群」紀錄片，紀錄湧泉洗衣文化與生態變遷。（記者游明金翻攝）

    宜蘭國小六年級學童拍攝「婆婆媽媽的社群」紀錄片，紀錄湧泉洗衣文化與生態變遷。（記者游明金翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
明年有線電視月費 竹縣570、竹市540元

新竹縣、市先後完成明年有線電視費率審議，都維持今年的價位。新竹縣北視有線電視每戶每月基本頻道收視費五百七十元；新竹市振道有線電視每月則是五百四十元，並另外推出五百六十元、五百八十元兩種加值套餐。新竹縣…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
- 迎接2017！好友派對輕鬆辦！
❉歡聚一堂沙拉盤
❉人見人愛開胃菜
❉Party點心150道
❉Happy飲品31款
轉寄

標題：〈北部〉湧泉洗衣紀錄片 宜蘭國小奪4大獎


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月31日‧星期六‧丙申年臘月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.