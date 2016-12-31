〈北部〉刪2.2億不到1％ 宜縣明年總預算過關
通過二九一．六三億預算
〔記者林敬倫、游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府明年編列總預算一百九十九．三七億元、附屬單位預算九十四．四六億元，共兩百九十三．八三億元，縣議會昨晚完成審查，共刪除二．二億元，約為○．七五％，其中，礁溪休閒度假區市地重劃公辦預算的一億四千萬被刪，地價稅與房屋稅歲入預算也被刪八千萬元，明年總預算含附屬單位預算，以兩百九十一．六三億元過關；縣府感謝議會支持，也會尊重議會決議。
縣議會本會期昨天最後一天，總預算審查受到關切，議員對蘭陽戲劇團經費、童玩節等預算，是否要刪除、刪減有不同意見；議員黃浴沂說，蘭陽戲劇團長期經營不善，每年都說要將預算刪除卻沒有進行，明年應刪除，否則無法解決問題，議員們各持己見，最後交付政黨協商才達成共識。
縣議會刪除歲入總（本）預算八千萬元，歲出要求縣府自行調整以作平衡，之前議會已刪除宜蘭縣能源公司預算一千萬元、第三部門補助款二百四十萬元，僅餘六千餘萬元調整空間。不過，議會附帶條件，應優先刪除縣府代墊清華大學宜蘭校區整地工程款一千萬及蘭陽戲劇團營運經費一千零八十萬元。
刪礁溪市地重劃公辦預算
附屬單位預算部分，市地重劃基金有關礁溪休閒度假區市地重劃公辦預算一億四千萬元刪除，公辦案再度受挫引起民團反彈，未來是否會開放自辦或另起爐灶，引起關切。
議長陳文昌表示，刪除地價稅與房屋稅是考量今年地價稅調漲，縣府坦承有誤課情形，經全面清查，明年地價稅收入會減少，也會連帶影響房屋稅；此外，替清華大學代墊經費，清大都不來設了，還把土地撥給宜蘭大學，縣府為何還要履行之前整地款的代墊承諾，至於蘭陽戲劇團，縣府應檢討是否解散。
針對礁溪市地重劃案，陳文昌說，經表決，多數議員主張刪除公辦預算，他必須尊重，未來除了自辦、公辦，公辦民營也是可以討論的方向。
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標題：〈北部〉刪2.2億不到1％ 宜縣明年總預算過關
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