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〈北部〉瘋跨年 迎元旦

2016-12-31

●宜蘭熊讚跨年晚會，今天晚上7點，宜蘭市新月廣場。

●羅東跨年晚會，今天晚上7點，羅東中山公園。

●「蘭陽迎曙光、相約在佛光」明天（元旦）清晨5點30分，佛光大學懷恩館前舞台。

●宜蘭市元旦迎好運升旗典禮暨健行，明天上午7點，宜蘭市公所大門前廣場。

●羅東鎮元旦升旗暨健行，明天上午7點，羅東鎮公所前廣場。

●冬山鄉元旦升旗典禮暨健行，明天上午6點40分，冬山鄉政中心廣場。

●「頭城鎮迎曙光，單車制霸挑戰賽」明天上午7點30分，烏石港港口路董慶寺。

（記者游明金整理）

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