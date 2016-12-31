| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
葡萄王改標案 董座曾盛麟200萬元交保 揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉周邊交管 用路人繞道

2016-12-31

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭市、羅東鎮今晚同步舉辦跨年晚會，兩場活動都持續到明天零時卅分，會場周邊道路將實施交通管制。

宜蘭熊讚跨年晚會晚間七時在蘭城新月廣場舉行，下午五點開始交管，舊城南路（泰山路以東至中山路二段以西）、西後街（舊城南路以北至南興街以南）封閉；神農路二段（民權路二段以北至中山路二段以南）、中山路二段及中山路三段（民權路一段以北至光復路以南）、舊城南路（中山路二段以東至崇聖街以西）彈性管制。

宜蘭市觀光巴士因應舊城南路交管，今天下午四點四十分、五點二十分、六點行駛的末三班車次，不停靠新月廣場，會場附近主要交通路口都有專人指揮交通。

羅東跨年晚會晚間七點在羅東中山公園開幕，晚上八點起交管，封閉路段包括興東路（公正路口到中山路口）、民權路（興東路口到中華路口）、民生路（興東路口到中華路口），管制時間內，羅東鎮公所前立體停車場車輛只進不出。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
頭城火車站拉皮 完工啟用

交部長承諾 設智慧運輸示範區宜蘭縣頭城火車站昨整建完工啟用典禮，交通部長賀陳旦到場參加，縣長林聰賢希望部長能承諾興建北宜直鐵，但賀陳旦說，直…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
- 迎接2017！好友派對輕鬆辦！
❉歡聚一堂沙拉盤
❉人見人愛開胃菜
❉Party點心150道
❉Happy飲品31款
轉寄

標題：〈北部〉周邊交管 用路人繞道


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月31日‧星期六‧丙申年臘月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.