〈北部〉周邊交管 用路人繞道

2016-12-31

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭市、羅東鎮今晚同步舉辦跨年晚會，兩場活動都持續到明天零時卅分，會場周邊道路將實施交通管制。

宜蘭熊讚跨年晚會晚間七時在蘭城新月廣場舉行，下午五點開始交管，舊城南路（泰山路以東至中山路二段以西）、西後街（舊城南路以北至南興街以南）封閉；神農路二段（民權路二段以北至中山路二段以南）、中山路二段及中山路三段（民權路一段以北至光復路以南）、舊城南路（中山路二段以東至崇聖街以西）彈性管制。

宜蘭市觀光巴士因應舊城南路交管，今天下午四點四十分、五點二十分、六點行駛的末三班車次，不停靠新月廣場，會場附近主要交通路口都有專人指揮交通。

羅東跨年晚會晚間七點在羅東中山公園開幕，晚上八點起交管，封閉路段包括興東路（公正路口到中山路口）、民權路（興東路口到中華路口）、民生路（興東路口到中華路口），管制時間內，羅東鎮公所前立體停車場車輛只進不出。