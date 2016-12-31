〈北部〉亞洲機器人大賽 金門勇奪4金1銀

2016-12-31

〔記者吳正庭／金門報導〕國立金門大學昨天表示，學務長顏郁芳與電子系老師李金譚帶領金大、金城國中與湖埔國小組成的學生團隊，在二○一六年亞洲機器人運動競技大賽，勇奪四金一銀等七個獎項。

金大指出，這項競賽十一月五日起分別在五所大學舉辦，是國內最大型的機器人比賽；金門參加明新科技大學的場次，有來自全國大專校院、高中職與國中小五十所學校、三百五十隊參加，加上中南美洲、中國、香港等地學生合計近一千二百名選手。

金門大學在大專組有鄒弘毅、林冠良、吳靜文、許宗賢獲自走車摸黑第一名；林冠良、鄒弘毅、許宗賢、鍾易瑾獲機器人賽跑第一名；王嘉慶、周廷勳、莊鎔瑄、廖柏愷獲自走車撞球第一名；鄒弘毅、林冠良、陳毅、廖柏愷獲自走車撞球佳作。

金城國中在國中組由周苡曼與普台高中（國中部）王振威、陳閎鍇獲自走車撞球第一名及佳作。國小組湖埔國小楊怡君、楊以甄、楊肅淯、陳宗佑獲自走車撞球第二名。