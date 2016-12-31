〈北部〉國際廣場大樓施工 碎石掉落砸車

2016-12-31

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市第二件民間業者自提都市更新案的信一路、義七路口國際廣場，正在拆除改建住商大樓，昨天上午疑因施工不慎造成碎石掉落，砸到路過的自小客車，路過民眾都嚇了一跳，要求市府嚴格監管，避免傷及民眾生命安全。

市府都市發展處建築管理科長粘世孟表示，會依照建築物施工中管制要點相關規定，要求施工廠商加強安全防護，避免再發生石塊砸落造成人車傷害憾事；施工單位也表示，會再加強防範，注意安全。

信一路、義七路口的國際廣場大樓，屋齡三十八年，為地上四層鋼筋混凝土建築物，曾有頂好超市、金石堂書局、湯姆熊遊樂廣場等進駐，是基隆許多七、八年級生的回憶。

業者自提都更案，上個月展開舊屋拆除工程，周邊築起防護網等措施，但昨天上午十一時許，突然有一塊混凝土掉落，砸到一輛準備右轉的自小客車，工地趕緊派員與車主協議和解賠償問題。