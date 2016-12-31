〈北部〉40種小金門潮間帶生物 台灣沒記錄

2016-12-31

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣戰地史蹟學會昨天公布「烈嶼地區潮間帶生物多樣性調查」結果，發現海岸線二十幾公里的小金門，至少記錄到二百八十六種潮間帶生物，其中近四十種在台灣從未有任何正式記錄。

小金門的潮間帶生物調查案由金門國家公園管理處委託，首次由在地文史工作者執行，希望務實的採樣，更精準掌握潮間帶的變化。

調查主持人洪清漳指出，團隊利用一年時間，以烈嶼全區海岸為基地，設置十五個調查點，不分晨昏，在每天退潮時深入泥濘的灘地與崎嶇礁岩區拍照、記錄。

洪清漳說，調查期間多次發現岸際露出的地雷、未爆彈，「還好有不少媽媽團參加」，她們細心、眼力好，不然很難看到附在珊瑚上、只有米粒大小的「海兔螺」等細小生物。

潮間群相豐富 共發現286種

洪清漳說，金管處要求拍到一百五十種潮間帶生物照片，沒想到小金門在軍管「保護」下，潮間群相豐富，共記錄到二百八十六種，其中有近四十種在台沒有記錄，有的海蛞蝓、海蝸牛在兩岸學界都查不到中文名稱。

洪清漳指出，調查結果反映出金門過去投入生物物種調查的貧乏，也見證小金門豐富的潮間生物群相，具有探索觀光永續資源的實力。這些難得一見的海中生物照片，在古寧頭戰史館展至明年二月底。