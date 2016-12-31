| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
葡萄王改標案 董座曾盛麟200萬元交保 揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉福隆迎曙光 熱鬧三部曲搶先「鷄」

2016-12-31

基隆跨年晚會 東三、四碼頭舉行

〔記者翁聿煌、林欣漢／新北報導〕觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處主辦「福隆迎曙光」，今年邁入第九年，打造元旦迎新三部曲「2017福隆搶先鷄」，推出迎曙光、淨灘護台灣、祈福音樂會等活動，要讓民眾在新年第一天搶得好彩頭。基隆市政府今天晚上在東三、四碼頭舉辦跨年晚會，元旦在潮境公園舉行升旗典禮，海上迎接曙光。

元旦在潮境公園 辦升旗典禮

「福隆迎曙光」從元月一日凌晨四點展開，安排多個知名樂團及藝人表演，熱鬧high到黎明，隨後在現場舉行千人「暮鼓晨鐘」許九願儀式，迎接第一道曙光。

民眾可以敲出來年「鐘」生幸福、百業興旺契「鷄」，上午十點在「靈鷲山聖山寺」舉行祈福音樂會，同時間在「鹽寮海濱公園」有淨灘活動。

福隆凌晨三點半起 提供早餐

東北角暨宜蘭風管處長方正光說，福隆迎曙光從凌晨三點半起，免費提供前兩千名遊客元氣早餐一份；「靈鷲山聖山寺」上午八點半準備平安粥、平安茶各五百份供民眾享用，十一點半並有敲鐘祈福送平安好運卡；「鹽寮海濱公園」淨灘活動，前三百位報名者可獲園遊券一張。

台鐵配合活動推出迎曙光列車，元月一日當天凌晨兩點半從樹林站加開區間快車經臺北市到福隆站，回程時間為八點卅四分。

基隆市迎接跨年夜，今天下午在文化中心廣場有胖卡市集，晚上東三、四碼頭舉辦跨年晚會，四分衛、RASH、台客電力公司、ASA樂團及基隆在地樂團搖滾大嬸接力登台演唱，港口的郵輪、船舶將一起鳴笛倒數迎接新年，「KEELUNG」地標施放港灣煙火秀。

元旦一早，則在潮境公園舉行升旗典禮，該處可以看到地標基隆嶼，還能遠眺雞籠山，是迎接晨曦的好地點，現場有結合基隆嶼與日出兩種意象的特色頭巾，還有暖胃海產粥免費索取，參加完升旗，剛啟用的八斗子車站就在一旁，順道一覽山海一線的美景。

廣告
  • 基隆元旦將在潮境公園舉行升旗典禮，海上迎接曙光；圖為去年元旦升旗情況。（資料照，記者俞肇福攝）

    基隆元旦將在潮境公園舉行升旗典禮，海上迎接曙光；圖為去年元旦升旗情況。（資料照，記者俞肇福攝）

  • 觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處主辦「福隆迎曙光」，歡迎民眾在新年第一天搶得好彩頭。（東北角風管處提供）

    觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處主辦「福隆迎曙光」，歡迎民眾在新年第一天搶得好彩頭。（東北角風管處提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
頭城火車站拉皮 完工啟用

交部長承諾 設智慧運輸示範區宜蘭縣頭城火車站昨整建完工啟用典禮，交通部長賀陳旦到場參加，縣長林聰賢希望部長能承諾興建北宜直鐵，但賀陳旦說，直…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
- 迎接2017！好友派對輕鬆辦！
❉歡聚一堂沙拉盤
❉人見人愛開胃菜
❉Party點心150道
❉Happy飲品31款
轉寄

標題：〈北部〉福隆迎曙光 熱鬧三部曲搶先「鷄」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月31日‧星期六‧丙申年臘月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.