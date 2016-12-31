〈北部〉福隆迎曙光 熱鬧三部曲搶先「鷄」
基隆跨年晚會 東三、四碼頭舉行
〔記者翁聿煌、林欣漢／新北報導〕觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處主辦「福隆迎曙光」，今年邁入第九年，打造元旦迎新三部曲「2017福隆搶先鷄」，推出迎曙光、淨灘護台灣、祈福音樂會等活動，要讓民眾在新年第一天搶得好彩頭。基隆市政府今天晚上在東三、四碼頭舉辦跨年晚會，元旦在潮境公園舉行升旗典禮，海上迎接曙光。
元旦在潮境公園 辦升旗典禮
「福隆迎曙光」從元月一日凌晨四點展開，安排多個知名樂團及藝人表演，熱鬧high到黎明，隨後在現場舉行千人「暮鼓晨鐘」許九願儀式，迎接第一道曙光。
民眾可以敲出來年「鐘」生幸福、百業興旺契「鷄」，上午十點在「靈鷲山聖山寺」舉行祈福音樂會，同時間在「鹽寮海濱公園」有淨灘活動。
福隆凌晨三點半起 提供早餐
東北角暨宜蘭風管處長方正光說，福隆迎曙光從凌晨三點半起，免費提供前兩千名遊客元氣早餐一份；「靈鷲山聖山寺」上午八點半準備平安粥、平安茶各五百份供民眾享用，十一點半並有敲鐘祈福送平安好運卡；「鹽寮海濱公園」淨灘活動，前三百位報名者可獲園遊券一張。
台鐵配合活動推出迎曙光列車，元月一日當天凌晨兩點半從樹林站加開區間快車經臺北市到福隆站，回程時間為八點卅四分。
基隆市迎接跨年夜，今天下午在文化中心廣場有胖卡市集，晚上東三、四碼頭舉辦跨年晚會，四分衛、RASH、台客電力公司、ASA樂團及基隆在地樂團搖滾大嬸接力登台演唱，港口的郵輪、船舶將一起鳴笛倒數迎接新年，「KEELUNG」地標施放港灣煙火秀。
元旦一早，則在潮境公園舉行升旗典禮，該處可以看到地標基隆嶼，還能遠眺雞籠山，是迎接晨曦的好地點，現場有結合基隆嶼與日出兩種意象的特色頭巾，還有暖胃海產粥免費索取，參加完升旗，剛啟用的八斗子車站就在一旁，順道一覽山海一線的美景。
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