〈北部〉苗市添社區巴士 元月上路

2016-12-31

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市公所向交通部爭取補助添購一輛廿一人座社區巴士，將於明年元月三日加入服務，市公所增闢丁、戊線，連同甲、乙線共四條路線建構完整的市區大眾交通網絡，期能解決苗市偏郊地區交通不便問題。

苗栗市大眾運輸系統匱乏，民間客運路線僅行駛主幹道，市民多以汽、機車代步，但對沒有車輛代步的市民相當不便，尤其新川、新英、文聖、福安等里，加上縣府二月間宣布停駛苗栗市免費巡迴公車，更讓民眾備感不便。

苗栗市公所調度社區巴士應急，但因車輛及經費不足，僅能先開闢甲、乙兩路線，無法彌補原免費公車缺口，遂向交通部爭取，獲補助二百二十萬元，公所自籌一百一十六萬元，採購廿一人座社區巴士。

公所社福課長楊欽安表示，新增闢的丁線將替補縣府免費公車停駛的路線，過去靠愛心專車接送新川里民至市區部分則新闢為戊線，並延伸至新川里麻園坑，連同先前的甲、乙線，共四條路線。

楊欽安說，行駛時間為每週一到週五及週六上午，除乙線是上午兩班次，其餘行車班次是上、下午各兩班次，由市公所發車，隨招隨停。市公所也印有免費社區巴士路線圖供民眾索取。