| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
葡萄王改標案 董座曾盛麟200萬元交保 揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉苗市添社區巴士 元月上路

2016-12-31

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市公所向交通部爭取補助添購一輛廿一人座社區巴士，將於明年元月三日加入服務，市公所增闢丁、戊線，連同甲、乙線共四條路線建構完整的市區大眾交通網絡，期能解決苗市偏郊地區交通不便問題。

苗栗市大眾運輸系統匱乏，民間客運路線僅行駛主幹道，市民多以汽、機車代步，但對沒有車輛代步的市民相當不便，尤其新川、新英、文聖、福安等里，加上縣府二月間宣布停駛苗栗市免費巡迴公車，更讓民眾備感不便。

苗栗市公所調度社區巴士應急，但因車輛及經費不足，僅能先開闢甲、乙兩路線，無法彌補原免費公車缺口，遂向交通部爭取，獲補助二百二十萬元，公所自籌一百一十六萬元，採購廿一人座社區巴士。

公所社福課長楊欽安表示，新增闢的丁線將替補縣府免費公車停駛的路線，過去靠愛心專車接送新川里民至市區部分則新闢為戊線，並延伸至新川里麻園坑，連同先前的甲、乙線，共四條路線。

楊欽安說，行駛時間為每週一到週五及週六上午，除乙線是上午兩班次，其餘行車班次是上、下午各兩班次，由市公所發車，隨招隨停。市公所也印有免費社區巴士路線圖供民眾索取。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
頭城火車站拉皮 完工啟用

交部長承諾 設智慧運輸示範區宜蘭縣頭城火車站昨整建完工啟用典禮，交通部長賀陳旦到場參加，縣長林聰賢希望部長能承諾興建北宜直鐵，但賀陳旦說，直…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
- 迎接2017！好友派對輕鬆辦！
❉歡聚一堂沙拉盤
❉人見人愛開胃菜
❉Party點心150道
❉Happy飲品31款
轉寄

標題：〈北部〉苗市添社區巴士 元月上路


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月31日‧星期六‧丙申年臘月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.