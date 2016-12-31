〈北部〉新港國中小人事縮編 家長揚言抗議

2016-12-31

〔記者許展溢／後龍報導〕後龍鎮新港國中小國中部人事編制引發爭議！校方認為，依法應有三名主任、六名組長，縣府卻以財政困窘為由，縮減為二名主任、二名組長，引發諸多家長反彈，批評縣府犧牲學生受教權，揚言將到教育部抗議，捍衛師生權益。縣府教育處代理處長葉芯慧坦承，財政確實不佳，但該法是有彈性核發。

校方指控縣府不核發經費

校長何高志表示，新港國中小國中部成立兩年，目前七班、一百七十八名學生，預計明年會增加至十一班，依據國民教育法施行細則第十四條規定，「應設」三名主任、六名組長，縣府卻僅支付二名主任、二名組長的人事經費。

何高志表示，人事依法編制，通過縣議會審查，報請中央核撥，校方向縣府反映補足，九月間卻收到縣府公文，表示「財政困窘」不核發；他認為，這筆經費和縣府財政無關，應「依法」核發，否則教師必須承接多項行政業務，壓力很大，影響教學品質。

教處︰財政不佳 法有彈性空間

葉芯慧說，該法其實是「得設」，有彈性空間，加上縣府財政有困難，強調新港國中小目前班級數確實達申請資格，可以申請一處室、四組別，但考量明年才有國三班，經縣府各單位衡量後，決議暫不核發。

有家長抨擊，縣府多次強調「窮不能窮教育」，揚言縣府如不解決，將動員師生到教育部、總統府抗議。

有資深老師表示，受少子化波及，人事編制不足不能否認，外縣市也有同樣窘境，過渡期需要全體教師一起分擔。

何高志說，兩年來學校配合縣府共體時艱，辦公費都被砍至五成以下，毫無怨言，如今連最基本的師生權益都要剝奪，希望縣府儘快協助，讓學校行政能順利運作。

葉芯慧強調，縣府絕對不是不願核發，而是因「彈性」存在，才會有如此無奈決定，明年該校有國三班後，校方有需求都會配合給予，會再與學校、家長溝通。