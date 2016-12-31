| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
葡萄王改標案 董座曾盛麟200萬元交保 揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉「松鼠專用橋」 公共工程好萌

2016-12-31

在北埔水磜村 讓動物過野溪

〔記者蔡孟尚／北埔報導〕新竹縣北埔鄉水磜村最近出現一座用竹子搭的小橋，看起來根本不能讓人通行，原來這是農委會水土保持局應地方要求，為讓松鼠棲息、通行野溪所搭的竹橋，因此也被叫做「松鼠橋」！

村長林辰隆說，當地剛剛完成野溪整治工程，除了一座水泥橋跟防止兩岸土地流失的護岸，還有一座小竹橋，很多外地人看到，以為是裝置藝術或復古橋梁，但看起來人一走上去就會垮掉，後來水保局在橋頭豎立「生物通道，禁止通行」標示牌，大家才恍然大悟。

林辰隆說，這條野溪的兩岸仍保留純樸的農村景觀和自然生態，不少松鼠和鳥類棲息在溪岸，松鼠以前往來野溪兩岸是靠岸邊鄰近的樹木或竹子跳躍通過，整治後的岸邊少了樹林、竹林，所以搭這座橋讓牠們通行，有些鳥類晚上也會在橋上休息。

當地居民說，以前的公共工程比較少考量小動物的棲息和生存，這座「松鼠橋」讓野溪旁的生態獲得延續，已有松鼠在橋上攀爬、逗留，看來效果不錯。

廣告
  • 松鼠專用！農委會水保局在新竹縣北埔鄉水磜村蓋了這座「松鼠橋」，還在橋頭豎立「生物通道，禁止通行」標示牌。（記者蔡孟尚攝）

    松鼠專用！農委會水保局在新竹縣北埔鄉水磜村蓋了這座「松鼠橋」，還在橋頭豎立「生物通道，禁止通行」標示牌。（記者蔡孟尚攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
頭城火車站拉皮 完工啟用

交部長承諾 設智慧運輸示範區宜蘭縣頭城火車站昨整建完工啟用典禮，交通部長賀陳旦到場參加，縣長林聰賢希望部長能承諾興建北宜直鐵，但賀陳旦說，直…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
- 迎接2017！好友派對輕鬆辦！
❉歡聚一堂沙拉盤
❉人見人愛開胃菜
❉Party點心150道
❉Happy飲品31款
轉寄

標題：〈北部〉「松鼠專用橋」 公共工程好萌


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月31日‧星期六‧丙申年臘月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.