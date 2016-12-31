〈北部〉「松鼠專用橋」 公共工程好萌

2016-12-31

在北埔水磜村 讓動物過野溪

〔記者蔡孟尚／北埔報導〕新竹縣北埔鄉水磜村最近出現一座用竹子搭的小橋，看起來根本不能讓人通行，原來這是農委會水土保持局應地方要求，為讓松鼠棲息、通行野溪所搭的竹橋，因此也被叫做「松鼠橋」！

村長林辰隆說，當地剛剛完成野溪整治工程，除了一座水泥橋跟防止兩岸土地流失的護岸，還有一座小竹橋，很多外地人看到，以為是裝置藝術或復古橋梁，但看起來人一走上去就會垮掉，後來水保局在橋頭豎立「生物通道，禁止通行」標示牌，大家才恍然大悟。

林辰隆說，這條野溪的兩岸仍保留純樸的農村景觀和自然生態，不少松鼠和鳥類棲息在溪岸，松鼠以前往來野溪兩岸是靠岸邊鄰近的樹木或竹子跳躍通過，整治後的岸邊少了樹林、竹林，所以搭這座橋讓牠們通行，有些鳥類晚上也會在橋上休息。

當地居民說，以前的公共工程比較少考量小動物的棲息和生存，這座「松鼠橋」讓野溪旁的生態獲得延續，已有松鼠在橋上攀爬、逗留，看來效果不錯。