〈北部〉不只大路》竹市路平計畫 決心深入巷弄

2016-12-31

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府推動路平計畫，兩年來改善道路品質面積達一百零三萬平方公尺。市長林智堅說，這個數字背後代表的是決心二字，將朝全市六九五萬平方公尺全面路平的目標持續努力，主要幹道完成後，接下來是巷弄平整。

林智堅說，上任不久後，到全台路平做得最好的台南市取經，隨行的工務處長陳炳煌問市長賴清德，地下管線問題是如何整合的？賴清德堅定地回答「決心」二字，給他很深的影響，此後市府整合五大管線及施工品質，都以決心二字來貫徹。

他說，路平計畫去年與今年共改善長度八萬八千多公尺、總面積一百零三萬平方公尺。今年度編列兩億六千多萬元，辦理光復路等四十一條主要道路改善工程。

工務處研擬明年主要及次要道路柔性鋪面損壞調查表，同時清查路面損壞，以決定明年度的改善優先順序。

市府說，民調顯示，市民最滿意與覺得最需要加油的市政建設就是路平計畫，顯示市民肯定市府將主要幹道鋪設平整的速度與品質，但也希望自家附近巷弄街道也能早日路平。林智堅說，一定會全力做好，讓市民更有感。