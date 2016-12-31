〈北部〉杜絕佔用》竹北車站西站 停機車將收費

2016-12-31

最快明年中試辦

〔記者廖雪茹／竹北報導〕台鐵竹北車站西站（後站）停車廣場機車格一位難求，卻遭長期停放、佔用，引發民怨。市公所研擬委託開辦停車收費，增進停車空間利用率，最快明年中試辦。

勞動黨縣議員高偉凱說，鄉親反映，騎機車去竹北火車站搭車，經常找不到地方停車，西站廣場機車停車空間不足（見圖，記者廖雪茹攝），常三輛擠進兩格，停、牽都不方便，又擔心任意停車會被開單、拖吊，十分困擾。

竹北市公所會勘，高偉凱認為，開車去搭火車的人應該很少，許多汽車停車位空著，建議部分改成機車格。

市公所主秘張錦說，可能有不少沒搭火車的人把機車長期停放在這裡，加上東站現有鐵路局委外的機車收費停車場，一旦西站也採使用者付費，佔用停車格的機車應該就會消失。

市公所公用事業課說，竹北車站西站廣場機車停車格目前有三百七十六個，汽車一百七十三格，汽、機車分兩邊停放，自成完整區塊，若部分汽車格改成機車格，恐造成停車動線混亂，也無法兼顧景觀。

張錦河說，公所最近將開會研擬草案，委託廠商試辦機車停車收費，費率尚待討論，經公告及招標等相關程序，最快明年中上路，會再視實際停車需求適度調整停車格。