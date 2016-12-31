〈北部〉自救會批黑箱作業 縣府：公開透明
2016-12-31
〔記者黃美珠／竹北報導〕「反黑箱、護水源、設公校」自救會不滿中央尚未釐清合法性、地方居民也沒共識之下，中國醫藥大學暨新竹縣健康產業園區為何急著動工？質疑縣府黑箱作業護航財團圈地，將抗爭到底。
縣府則說，本於活化台科段二○○地號縣有土地，一切公開、透明依法辦理，絕無黑箱，可受公評。對於群眾抗議造成記者受傷，表達遺憾與強烈譴責。
自救會說，透過相同都市計畫變更、地上權設定程序開發的外僑學校案，縣府已暫停開發，請示內政部是否合法中。中國醫藥大學暨新竹縣健康產業園區案也應比照辦理，等中央釐清全案合法性後，再尋求地方居民共識。趕著動工是否為了要造成既定事實？還是想要掩飾什麼？
自救會質疑縣府護航，針對本案的環評審查只開過一次專案小組會議、一次審查大會。多名縣議員提出許多質疑，地方也有這麼大的爭議卻能火速過關。
自救會說，縣議員邱靖雅曾要求縣府行文內政部，釐清區段徵收辦理財務清算完竣的土地，依法出售或設定地上權應受《土地法》第二十五條規定的限制，都要經過縣議會同意，但中醫大健康產業園區跟外僑學校卻都沒有，呼籲檢調調查。
縣府回應說，十二月十四日行文請示內政部，內政部函釋說明，這個區段徵收案取得的可建築用地，辦理設定地上權時得不受《土地法》第二十五條的限制。
至於環評審查作業，是開發單位依委員、機關及居民對本案開發所產生環境影響部分的意見說明回覆，並經環評大會委員確認完成，無需進入第二階段環評程序。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
頭城火車站拉皮 完工啟用
交部長承諾 設智慧運輸示範區宜蘭縣頭城火車站昨整建完工啟用典禮，交通部長賀陳旦到場參加，縣長林聰賢希望部長能承諾興建北宜直鐵，但賀陳旦說，直…
網友回應
熱門新聞
- 桃園茶行3人陳屍 1人離屋卻又重返鬼門關
- 5綠委競爭高雄市長 陳其邁領先
- 新北屠宰場 12隻土雞染禽
- 鄧養天暫停鍵 努力不間斷
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Minister ‘optimistic’ after airport MRT line review
- 生技發展 增訂利益迴避條款
- 一次性蛋材 蛋農批添成本造垃圾
- 霍恩極地探險 退休創舉
- 避暑別墅化身間諜窩 美下令關閉
- 房屋稅槓上張金鶚 柯P：他不該在下台前大調漲
- 桃園離奇命案 死者蔡東益曾天價標下特等茶
- 《廢清法》修正案//解決垃圾大戰 焚化爐優先處理一般廢棄物
- 特偵組熄燈 顏大和：依依不捨
- 歲末迎新年 家具特賣品味不折扣
- 視導陸軍六○一旅 蔡：肯定國軍捍衛國家能力
- 證券行情表、證券表格
- 日台交流協會明正名》本土社團：應順勢全面正名台灣
- 鴻夏聯軍抗三星 2837億中國蓋面板廠
- 澎恰恰跨年最難忘 歌唱一半開始倒數
- 下屆黨主席誰接捧 王金平：吳敦義是最好人選
- 小愛明台北披嫁紗 江宏傑の主場秀
- 諷金溥聰下流胚 馮光遠判罰5千元定讞
- 悠遊卡+會員卡 百貨美食逼一下─比漾廣場全台新創舉 打造特色購物平台吸客
- 「董事長」趕3場 邀九天同台
- 五月天下雨也復刻 伴石頭重現求婚曲
- 跨年元旦趴趴走 嚴防腸病毒、流感
- 歐股上揚 3大指數年線收紅
- 欠稅逾千萬大戶 追到2022年
- 自由廣場》一中只有被婊的份
- 罕病生21歲才讀完高一 靠自學錄取清大
- 驛動的一年！ 2016年棒球10錄
- 蔡出訪過境美國…是否晤川普團隊引關注
- 台灣強基金會邀請賽》詹世昌無柏忌 獨佔鰲頭
- 輕輕一瞬 沙漏
- 年金改革腹案 公教所得替代率降到60％至70％
- 社論》大人錯在哪裡？
- 《健康充電站》疾病治療講座
- 《廢清法》修正案//爐渣污染太猖狂…修法重罰假產品、真廢棄
- 搶畫強推越勞 致重傷賠160萬
- Selina新年許願 杏鮑菇變金針菇
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉自救會批黑箱作業 縣府：公開透明
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分