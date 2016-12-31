〈北部〉自救會批黑箱作業 縣府：公開透明

2016-12-31

〔記者黃美珠／竹北報導〕「反黑箱、護水源、設公校」自救會不滿中央尚未釐清合法性、地方居民也沒共識之下，中國醫藥大學暨新竹縣健康產業園區為何急著動工？質疑縣府黑箱作業護航財團圈地，將抗爭到底。

縣府則說，本於活化台科段二○○地號縣有土地，一切公開、透明依法辦理，絕無黑箱，可受公評。對於群眾抗議造成記者受傷，表達遺憾與強烈譴責。

自救會說，透過相同都市計畫變更、地上權設定程序開發的外僑學校案，縣府已暫停開發，請示內政部是否合法中。中國醫藥大學暨新竹縣健康產業園區案也應比照辦理，等中央釐清全案合法性後，再尋求地方居民共識。趕著動工是否為了要造成既定事實？還是想要掩飾什麼？

自救會質疑縣府護航，針對本案的環評審查只開過一次專案小組會議、一次審查大會。多名縣議員提出許多質疑，地方也有這麼大的爭議卻能火速過關。

自救會說，縣議員邱靖雅曾要求縣府行文內政部，釐清區段徵收辦理財務清算完竣的土地，依法出售或設定地上權應受《土地法》第二十五條規定的限制，都要經過縣議會同意，但中醫大健康產業園區跟外僑學校卻都沒有，呼籲檢調調查。

縣府回應說，十二月十四日行文請示內政部，內政部函釋說明，這個區段徵收案取得的可建築用地，辦理設定地上權時得不受《土地法》第二十五條的限制。

至於環評審查作業，是開發單位依委員、機關及居民對本案開發所產生環境影響部分的意見說明回覆，並經環評大會委員確認完成，無需進入第二階段環評程序。