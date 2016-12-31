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〈北部〉竹縣》中醫大暨健康產業園區 動土遭蛋襲

2016-12-31

499床醫院 預估107年底營運

〔記者黃美珠／竹北報導〕中國醫藥大學暨新竹縣健康產業園區昨天在自救會抗議聲中動土，將投資七十五億元，全數落成可望提供四千個就業機會。第一期的學研中心與擁有四九九床的附設醫院，預計一○七年底完工營運，提供兩千個就業機會。

根據規劃，園區未來將設立教學研究中心、生醫工程研發中心、生技研發中心；附屬醫院則設有癌症中心、心血管中心、腦中風中心、急重症中心。

中醫大暨醫療體系董事長蔡長海說，一期工程完成後，將帶入碩、博士生來竹北，跟工研院一起研發生技產業。

應邀出席的立法院副院長蔡其昌說，園區結合醫療照護、教學及產業，都是台灣現階段或未來要共同面對的問題。台灣面臨老年化社會，無論醫療或長照，不論哪一個黨執政，都是只許成功不許失敗的政策，希望民間力量投入，一起來做好。

反對設置 自救會激烈抗議

「反黑箱、護水源、設公校」自救會昨天則發動反對者到場舉牌、拉布條抗議，住在預定地周邊的自救會成員，也在自家大樓陽台或外牆高掛出「冤」、「恨」等字表達不滿。

自救會成員拿大聲公高分貝反嗆質疑「官商勾結」、「貪污」，會長蔡閔如帶頭朝會場內及預定地鐵皮圍籬砸雞蛋、灑冥紙。一名資深記者採訪時被成綑冥紙砸中後腦，導致頭暈。自救會事後立刻致歉，表示會告知成員自制。

中醫大則請來保全在現場兩個出入口處一字排開，拿黑傘阻擋冥紙、雞蛋，警方也全程蒐證。

敦親睦鄰 中醫大允諾回饋

蔡長海說，將加強溝通，未來也會有敦親睦鄰機制回饋地方；縣長邱鏡淳說，會與議會努力跟鄉親溝通。兩人與出席動土典禮的議長張鎮榮、副議長陳見賢都表示，期待中醫大進駐竹北，儘快讓全國醫療資源長期敬陪末座的新竹縣能迅速改觀。

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  • 中國醫藥大學暨新竹縣健康產業園區昨天動土，典禮會場遠方的高樓高高掛著「冤」、「恨」字樣表達反對心聲。（記者黃美珠攝）

    中國醫藥大學暨新竹縣健康產業園區昨天動土，典禮會場遠方的高樓高高掛著「冤」、「恨」字樣表達反對心聲。（記者黃美珠攝）

  • 「反黑箱、護水源、設公校」自救會昨天在動土典禮外舉牌、拉布條抗議，強烈反對中醫大設醫院。（記者黃美珠攝）

    「反黑箱、護水源、設公校」自救會昨天在動土典禮外舉牌、拉布條抗議，強烈反對中醫大設醫院。（記者黃美珠攝）

  • 「反黑箱、護水源、設公校」自救會會長蔡閔如（左）帶頭砸雞蛋。（記者黃美珠攝）

    「反黑箱、護水源、設公校」自救會會長蔡閔如（左）帶頭砸雞蛋。（記者黃美珠攝）

  • 昨天動土的第一期工程為中醫大新竹附設醫院及學研中心，預計107年底完工。（記者黃美珠攝）

    昨天動土的第一期工程為中醫大新竹附設醫院及學研中心，預計107年底完工。（記者黃美珠攝）

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標題：〈北部〉竹縣》中醫大暨健康產業園區 動土遭蛋襲


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