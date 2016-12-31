〈北部〉視障者問復康巴士 遭回「沒看到嗎」

2016-12-31

〔記者謝武雄／桃園報導〕有重度視障的劉姓市民，廿九日下午預約復康巴士接送，逾時了還沒搭到車，打電話向復康巴士調度中心詢問，未料，接電話的調度人員連續兩次回嗆「你沒看到車子嗎？」劉姓市民氣得投訴欺負視障者；負責復康巴士營運的世豪公司經理陳益壽解釋，這名調度人員不知對方是視障人士，說話不得體，會檢討改進。

劉姓市民投訴說，他住平鎮區，前天到中壢區上按摩課，預約復康巴士在下午五點半到他上課的地點接人，課程在四點半左右結束，他到約定的地點候車，等到晚上六點多還沒有坐上車，請附近民眾幫忙，才發現兩通未接來電，時間是五點卅六分，來電者是復康巴士調度中心。

他表示，回電後才知道復康巴士因為等不到人已經開走了，他只好改搭計程車回家，他事後向調度中心詢問，對方竟兩度嗆他「你沒看到車子嗎？」讓他心裡很不舒服，難道視障者沒有搭乘復康巴士的權利？

業者：調度人員不知情 會改進

陳益壽說，這輛復康巴士駕駛在五點廿分提前抵達，因為時間到了還未看到乘客，打電話回調度中心詢問，調度中心蘇姓人員打了兩通電話給劉先生，但兩通都未接聽，復康巴士等到五點四十分左右才開走，作業流程並無問題。

陳益壽說，復康巴士的服務對象是身心障礙者，已要求調度人員要有同理心，先查明身心障礙的情況，避免讓身心障礙者有不舒服的感覺。