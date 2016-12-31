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〈北部〉連接平鎮到楊梅 南平路面改善

2016-12-31

〔記者李容萍／平鎮報導〕平鎮區南平路是連接平鎮區到楊梅區的重要道路，車流量大且重型車輛通過頻率高、損壞率也高，市府工務局十月進行路面改善工程，十二月已完工，用路人肯定道路品質提升了，好像是新開的馬路。

除特殊狀況 1年內禁挖

市長鄭文燦昨天視察表示，這處路段共改善二．三公里長度，調降人手孔蓋八十九座、調升五座，未來除了民生用途、緊急需求，一年內禁止開挖。

他說，升格之初，市民對於桃園市的道路滿意度僅有三成，升格後，市府每年編列廿億元執行路平計畫，由市府養護工程處採四階段辦理路面專案改善工程，包括整合管線施工單位、路基流失路段的路基改善、人手孔蓋調整、路面刨除更新等，將道路更新頻率從原本廿年縮短至十五年，主幹道是十年，並禁止使用再生料，經過二年來的努力，市民對道路滿意度已提升到六至七成，顯見市府對路平的努力已有成果。

鄭文燦表示，後續將爭取預算規劃平鎮區道路分流系統，讓平鎮區交通更順暢，並協調交通部公路總局、經濟部工業局改善台六十六快速道路、台一線及工業區道路。

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  • 平鎮區南平路的路面改善工程完工，用路人肯定品質提升。（記者李容萍攝）

    平鎮區南平路的路面改善工程完工，用路人肯定品質提升。（記者李容萍攝）

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標題：〈北部〉連接平鎮到楊梅 南平路面改善


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