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〈北部〉拉拉山神木區步道 明起開放至5號神木

2016-12-31

〔記者李容萍／復興報導〕復興區「拉拉山自然保護區」因今年九月梅姬颱風影響，重創區內步道、林道及相關設施，經林務局新竹林區管理處辦理復建搶修，十月底先行開放神木區編號一至四號神木後，明天元旦起再開放至五號神木，民眾可趁假日上山走走。不過，其他區域的步道及林道仍續辦復建及邊坡整治工程，請民眾勿進入管制區域，避免發生危險。

位於復興區華陵里的拉拉山自然保護區，堪稱北台灣空氣最清新的地方，區內擁有全台面積最大的紅檜森林，由林務局興建環狀步道，方便遊客近距離觀賞廿四棵樹齡從五百至三千年不等的神木。

由於去年八月蘇迪勒颱風重創神木區，園區大半年都在封園，好不容易搶修工程將告一段落，今年九月卻碰上梅姬颱風搗亂、功虧一簣，長期少了此觀光賣點，也衝擊當地與觀光相關的產業；因此，後山民宿、餐廳和露營區業者昨天得知園區新的一年再開放至五號神木，也期許環山步道能夠早日完成整修。

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  • 拉拉山神木區步道從明天元旦起再開放至5號神木。（記者李容萍攝）

    拉拉山神木區步道從明天元旦起再開放至5號神木。（記者李容萍攝）

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